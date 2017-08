Chivas buscará su boleto a siguiente fase de la Copa MX

La noche de este martes, Chivas buscará su pase a la siguiente ronda de la Copa MX. El actual campeón defensor de este certamen recibirá la visita de Santos Laguna. Y una victoria será suficiente para garantizarle su presencia en la próxima instancia, ya sea como líder o como segundo lugar de grupo.

El duelo se disputará a las 21:00 horas en la casa del Rebaño Sagrado. Será el cuarto y último encuentro de la primera fase para los dirigidos por Matías Almeyda. Por ello, será fundamental el triunfo para no depender de lo que pase en la sexta jornada del torneo, en la que el Guadalajara ya no tendrá actividad.

Actualmente, Chivas tiene seis puntos en el Grupo 7, los mismos que Santos. Los laguneros cuentan con mejor diferencia de goles, para ubicarse primeros del sector (+4 por +1). En el fondo está FC Juárez, sin unidades y ya sin esperanza alguna de obtener un boleto.

En caso de sacar la victoria, el Rebaño Sagrado llegaría a nueve unidades. Dentro del sector, todavía quedaría pendiente un duelo entre Santos y FC Juárez. Pero el boleto del Guadalajara ya estaría asegurado, únicamente restaría ver si califica como líder o como uno de los siete mejores segundos lugares que avanzarán.

Por eso, será de suma importancia para los dirigidos por el “Pelado” Almeyda no dejar escapar puntos. Cualquier otro resultado que no sea el triunfo, obligaría al conjunto tapatío a esperar lo que ocurra en la última jornada, en la que ya no jugará. El futuro dentro del torneo dejaría de estar en sus manos si no gana este martes.

Después, a viajar

Luego del encuentro de este martes, ante Santos Laguna, Chivas estará todavía un poco más en la ciudad de Guadalajara. El miércoles entrenará en sus instalaciones de Verde Valle. Y el jueves, después de la práctica, el equipo viajará a Nueva York. Ahí, enfrentará el domingo al Atlético Nacional de Colombia, en un encuentro amistoso para aprovechar la pausa en la Liga MX debido a la Fecha FIFA.

