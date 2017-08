“Chivas no puede perder la cabeza”: Fernando Beltrán

En Chivas existe la certeza de que sólo con tranquilidad podrá superar el mal momento que vive. El plantel asegura que no puede perder la cabeza. Luego de siete fechas disputadas en el Apertura 2017, el campeón defensor no conoce la victoria. Es penúltimo de la tabla, con apenas cinco puntos. Pero la confianza no se ha perdido.

“Sabemos la posición en la que estamos, lo que afrontamos y debemos seguir adelante porque nosotros no podemos perder la cabeza. Tenemos que trabajar y trabajar para sacar esto adelante. Nosotros seguiremos luchando, no nos vamos a vencer hasta la última jornada”, aseguró Fernando Beltrán, joven mediocampista del Rebaño Sagrado.

Este lunes, después del entrenamiento en Verde Valle, buscó una explicación para lo que vive Chivas. “Creo que hemos tenido bajones. No estuvo el grupo completo en la pretemporada y eso afectó un poco. Pero nosotros siempre trabajamos, no tratamos de poner pretextos. Trabajamos y el día del partido tenemos que demostrarlo”, señaló.

“El equipo por un momento se relajó. Por un momento pensamos que teníamos eso en la bolsa y no. Al contrario: tenemos que seguir enfrentando a cada equipo de la misma manera, con la misma intensidad para sacar esto adelante”, agregó el mediocampista.

Aseguró que los jóvenes también cargan con responsabilidad en Chivas. “El ‘profe’ (Matías Almeyda) nos dice que nos va a seguir exigiendo acá adentro. Quiere un equipo muy unido porque cuando perdemos, somos todos y cuando ganamos, somos todos. Él quiere que acá adentro estemos muy unidos y trabajemos mucho para sacar esto adelante”, sentenció.

Finalmente, dijo que la pausa en la Liga MX el próximo fin de semana, por la fecha FIFA, le vendrá bien al equipo. “Creo que vamos a mejorar. Vamos a estar más unidos, vamos a trabajar igual estos días. Esta semana se mejoró y tenemos que seguir por este camino. El grupo está muy unido. Sabemos la exigencia, pero unidos y trabajando día a día, exigiéndonos todos, vamos a sacar esto adelante”, concluyó.

