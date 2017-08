Oswaldo Alanís empieza a recuperar su nivel con Chivas

El futbol es de momentos. Hay buenos y malos. Ninguno es eterno. Oswaldo Alanís vive una etapa a la baja. Luego de errores muy marcados con Chivas, perdió la titularidad. Los últimos tres encuentros de Liga MX fue condenado a la banca. Ya no fue considerado en la Selección mexicana, y el martes tuvo actividad en la Copa MX, el certamen básicamente destinado a los suplentes.

Matías Almeyda, técnico del Rebaño Sagrado, explicó que poco a poco el defensa central va recuperando su mejor forma. Frente a Santos Laguna, el martes, ya dio muestras de la calidad que se le conoce. “Demostró el nivel que pretendemos nosotros. Tenemos algo claro con los jugadores: el diálogo. Voy de frente, con mis errores como cualquiera, pero trato de levantar sus niveles”.

Y es el propio estratega quien detalló los motivos de la baja de juego que ha sufrido. “Oswaldo no llegó bien de Selección. Tuvo su chance, pero sentía que debía entrenar de otra manera. Ante Santos volvió a tener el nivel que necesitamos de él. También Basulto, que juega poco. De eso se trata: levantar el nivel individual porque eso hace que después el nivel colectivo sea más fácil de pulir”, aseveró el argentino.

Oswaldo Alanís fue llamado a la Copa Confederaciones. Mientras que Chivas ya trabajaba en su pretemporada, el zaguero recibió unos días de descanso. No había parado, pues inmediatamente después del título, se reportó con el Tricolor, para disputar el torneo en Rusia.

Pretemporada incompleta

No realizar la pretemporada completa es uno de los mayores factores para su baja de juego. Además, no arrancó econ Chivas l Torneo Apertura 2017 debido a una lesión. Jugó hasta la tercera fecha. Cometió un grave error ante Necaxa. Le respetaron el lugar frente a Monterrey, en la siguiente jornada. Volvió a fallar y salió de cambio en la segunda parte. Desde entonces, perdió el puesto. Los duelos de Liga MX ante Puebla, Santos y Querétaro, los vio desde la banca.

“Está muy marcado, si analizan, el equipo que hizo pretemporada y el que no. En la Copa contra Santos el equipo tuvo de nuevo intensidad, pasadas por afuera, control de la pelota. De a poco, estamos dividiendo el trabajo. Los que estuvieron en Selección no tuvieron pretemporada. Sólo se preparan para un mes, para disputar un torneo de Selección, pero cuando es con un equipo, preparas un semestre. Se ve la diferencia, pero esto sirve porque al fin arranca la competencia entre ellos. He hablado con los jugadores, saben que no importan los nombres sino el funcionamiento. La única manera que tengo de exigirles es demostrarles que el que esté mejor va a jugar”, sentenció Almeyda.

