Juan Carlos Osorio se inclina por alternativas tácticas en vez de rotaciones

El director técnico de la selección mexicana de futbol, el colombiano Juan Carlos Osorio, en su afán de erradicar la negatividad que han generado sus famosas rotaciones en la alineaciones, decidió apostar ahora por "alternativas tácticas".

Es una cuestión similar, darle minutos de juego a diversos jugadores según el rival, y puso un ejemplo claro que antes de su llegada Carlos Vela era un titular indiscutible y ahora tiene competencia con otros elementos.

"Consideramos que los factores por los cuales siempre hemos considerado alternativas tácticas, y no la palabra (rotaciones), que parece que tiene una raíz negativa, siempre lo hemos hecho por las mismas razones, generar competencia interna", afirmó el timonel del Tricolor.

En conferencia de prensa, previa al compromiso de este viernes frente a Panamá recordó que sus rotaciones han beneficiado a sus jugadores.

"Desde antes de nuestra gestión siempre jugaba Carlos Vela y ahora trajimos a Jürgen (Damm) e Hirving (Lozano) y los pusimos a competir y ha merecido ir a Europa. También hay que mencionar el gran trabajo que ha hecho el Pachuca, pero el hecho de creer esas alternativas tácticas ha permitido esto”, indicó.

Mañana, México le hará los honores a Panamá en actividad de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, donde un triunfo calificará al cuadro azteca prácticamente al magno evento futbolero del próximo año.

"Nos alegraría mucho estar dentro el grupo que ya aseguraron estar en el Mundial. Los muchachos siempre han dejado todo en la cancha para representar a México, es un gran momento y oportunidad de mostrar que en esta área es el equipo más fuerte, una nación futbolera por excelencia, que ha estado en Mundiales y debemos estarlo lo antes posible”, manifestó.

Insistió que "hay un compromiso de hombres de darlo todo, por ganar mañana y lograr el objetivo”, además de que confirmó las ausencias de Héctor Moreno y Jair Pereira para encarar este viernes a los centroamericanos.

Chucky Lozano asegura que le gusta la exigencia del Tri

Por: Diario Récord

Para Hirving Lozano, la exigencia con la Selección nunca ha sido un problema, pues aseguró que desde que se encontraba con Pachuca, siempre se le pidió que diera el máximo.

En la conferencia del Tri, previa al juego frente a Panamá, este viernes en la cancha del Estadio Azteca, el Chucky declaró que hay trabajar con el combinado nacional, y más cuando se le da la oportunidad de estar en el terreno de juego.

"Desde el momento en el que estás en la Selección mayor hay mucha exigencia, desde que yo estaba en Pachuca y se me dio la oportunidad de estar aquí, creo que siempre me exigieron y eso me gusta. Hay que trabajar y seguir sumando, si se me da la oportunidad siempre lo haré con mucho gusto", puntualizó Lozano.

Por otro lado, el Chucky aseguró que buscará darlo todo en el terreno de juego, como ha ocurrido con su nuevo equipo, el PSV Eindhoven.

