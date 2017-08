Ravel Morrison, un refuerzo de alto riesgo para Atlas

El técnico del Atlas, José Guadalupe Cruz se armó de honestidad. Fue claro al reconocer algo que ya se temía: Ravel Morrison es una apuesta arriesgada. El futbolista inglés se convirtió este jueves en nuevo refuerzo de los Zorros. Pero en su pasado, hay un largo historial de problemas personales.

Dentro de la cancha, el inglés formado en la cantera del Manchester United tiene un gran potencial. Inclusive, Sir Alex Ferguson aseguró, cuando lo vio en las fuerzas básicas, que es “el mejor niño que he visto”. Sin embargo, su problema es cuando está fuera del terreno de juego.

“Todo nos llama la atención desde que lo vimos en el campo. Tiene mucho talento. Después, trae un currículum con antecedentes no del todo favorables. Hace algunos años atrás que sucedieron, tampoco fue ayer o antier. Es una apuesta arriesgada, pero en la vida hay que tomar riesgos. Debemos darle el beneficio de la duda y saber que tiene características para suplir la baja de Clifford”, explicó el “Profe” Cruz.

Entre su historial destacan algunos episodios dignos de lo que se conoce como “una fichita”. A los 16 años, Ravel Morrison fue encontrado dentro de un auto con armas y drogas. Sus compañías en Manchester no eran las mejores. Se le acusó de agredir a su madre y ex novia. También fue sospechoso de robar teléfonos del vestidor de los Red Devils, aunque no se le pudo comprobar.

“Lo de fuera del campo, es posible recomponer. Cuando hemos sido jóvenes todo tuvimos conductas incorrectas. Pero no toda la vida va a ser así. Estamos claros que este muchacho puede ayudar muchísimo y en lo personal tendrá un comportamiento óptimo”, sentenció José Guadalupe Cruz, técnico del Atlas.

Por lo pronto, Ravel Morrison regresó a Europa para arreglar temas pendientes. Pero este jueves, firmó contrato y el Atlas lo anunció oficialmente como refuerzo. Llega prestado por un año, con opción de compra. Al club le urge tenerlo a punto, pues pretende que el inglés de 24 años debute al reanudarse la Liga MX, contra Tigres.

