Equipo inglés trollea al Barcelona con fichaje de Coutinho

El cuadro inglés Nantwitch Town FC, de la Séptima División inglesa, aprovechó el último día de fichajes para jugar un poco y anunciar la supuesta contratación de Philippe Coutinho en su cuenta oficial de Twitter.

En el tuit que publicó la escuadra del Reino Unido aparece un mensaje donde le dejan un 'recado' al Barcelona.

"Muy tarde FC Barcelona, nosotros llegamos primero, #BienvenidoPhil", se lee en la publicación.

Por ahora, el destino de Coutinho es incierto, ya que los Reds han rechazado las ofertas de los blaugranas por el centrocampista.

👀 📝 BREAKING | Too late @FCBarcelona, we got there first!#WelcomePhil pic.twitter.com/gpeJcgJ8DK

— Nantwich Town FC (@TheDabbers) August 31, 2017