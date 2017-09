Lewis Hamilton rompe récord histórico

Lewis Hamilton rompió el récord histórico, previo al Gran Premio de Italia, el cual dará inicio el próximo domingo tres de septiembre.

El británico logró convertirse en el piloto con más poles en la historia, tras superar a Michael Schumacher.

Hamilton marcó lo más complicado en Monza, para así rematar y obtener el polo 69 dentro de su carrera profesional y colocarse en lo máximo de Fórmula 1.

YESSSSSSSS!!!!!!! @LewisHamilton takes his 69th @F1 pole… and BREAKS the all-time pole record! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/NaG9X7abFR

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) September 2, 2017