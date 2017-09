¡Se burla del boxeo! McGregor llama ‘circo’ a la batalla ante Mayweather

Poco menos de 30 minutos fueron suficientes para que Conor McGregor se convirtiera en multimillonario, gracias a que aguantó los embates sobre el ring de quien se ha consagrado como el mejor boxeador de la actualidad: Floyd Mayweather Jr.

Es así que el pelador inglés desató la polémica al asegurar que la batalla que tuvo ante Mayweather se trató de un circo, del cual pudo enriquecerse a más no poder, a pesar de lo mucho que se burlaron de él.

“El orangután preso que obedeció las reglas del circo y se enriqueció a más no poder de ello", escribió ‘Notorious’.

McGregor cayó ante Floyd Mayweather Jr. ante poco más de 14,600 aficionados en la T-Mobile Arena de Las Vegas por nocaut en 10 rounds.

De esta manera, el peleador dejó claro que tan sólo se aprovechó del deporte de los puños para enriquecerse e incrementar su fama.

The captured Orangutan who obeyed the rules of a Circus and got filthy rich from it. pic.twitter.com/4kNw01BDAS

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 2, 2017