Chivas femenil pide a la directiva jugar en el estadio

En la cancha de Verde Valle, el grito estalló después del 6-0 de Chivas sobre Santos Laguna, en la sexta fecha de la Liga MX femenil. “¡Estadio, estadio!”, proclamaron los aficionados. El técnico del equipo, Luis Fernando Camacho, así como la capitana, Tania Morales, también hicieron la petición. Quieren llevar sus partidos a la verdadera casa del Rebaño Sagrado.

“Claro, obviamente es una aspiración que tenemos todos en el plantel. Por supuesto que nos gustaría. Es la cancha de Primera División y si somos Primera División femenil, nos gustaría jugar ahí. Esperamos que la directiva nos dé esa oportunidad y que la gente responda”, señaló Luis Fernando Camacho.

“Es nuestra casa, es donde aspiramos estar. El beneficio de jugar ahí es sentirnos como parte de. Ya nos sentimos, pero esa es nuestra casa. El beneficio es que la gente nos vaya apoyar. Aquí (Verde Valle) a lo mejor muchos se detienen por el espacio, pero al estar allá yo creo que la gente iría de forma muy familiar, a conocer la Liga . Eso sería el mayo beneficio, que la gente se vaya involucrando”, añadió el técnico de Chivas.

Ignora los motivos por los que el Guadalajara no ha seguido el ejemplo de otros clubes, pero confió en que pronto lo hará. “Desconozco, ellos deciden. Desconozco las razones, ha habido acercamiento para irnos allá, pero los que deciden son ellos. No sé a qué se deba, a lo mejor vamos a depender de jugar ahí cuando nos toque a la par de Primera División. Pero no sé, la directiva decide y nosotros donde nos pongan vamos a jugar”, concluyó.

La capitana Tania Morales, por su parte, coincidió en la petición. “Mi opinión personal es que sí. Definitivamente es una motivación extra no sólo para nosotras como jugadoras sino también para los seguidores. Hoy la afición termina pidiéndolo también. Creo que es un plus importante, en el sentido de que si abrimos los estadios, la gente se va a motivar más a venir. Creo que sí sería importante”, sentenció.

Lo más visto de Publimetro: