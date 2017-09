Sólo dos jugadores de Chivas tienen todos los minutos disputados

Chivas, actual campeón del futbol mexicano, no conoce la victoria luego de siete fechas. El Torneo Apertura 2017 no se la ha dado de buena manera. Los dirigidos por Matías Almeyda acumulan apenas cinco puntos de los 21 disputados. En buena medida, el mal paso se debe a que no ha podido contar con un cuadro base estable.

De todo el plantel, sólo hay dos futbolistas que han jugado los siete partidos completos. El portero Rodolfo Cota y el capitán Carlos Salcido son los únicos jugadores del Guadalajara con 630 minutos de actividad. Es decir, han iniciado y terminado los siete encuentros que se han disputado.

Muy cerca de ellos se encuentra Jesús Sánchez. El “chapo” ha sido titular en las siete jornadas, pero en una salió de cambio. Así, acumula 608 minutos de actividad. Detrás de él aparece Ángel Zaldívar. El joven delantero rojiblanco arrancó los siete encuentros y en dos abandonó la cancha antes del silbatazo final. En total, suma 600 minutos en el campo.

Rodolfo Pizarro es otro de los jugadores más constantes de Chivas. Estuvo ausente de la primera jornada, debido a que estaba con la Selección mexicana en la Copa Oro. Pero después de eso, empezó y terminó los seis partidos siguientes, para un acumulado de 540 minutos sobre el césped. Caso similar es el de Orbelín Pineda. Tras llegar del Tricolor que fracasó en el torneo de la Concacaf, arrancó seis partidos y en uno de ellos salió de cambio. En total: 524 minutos de juego.

Hay otros tres miembros del plantel de Chivas que han participado en los siete encuentros que se han disputado. Pero sin tener actividad completa. Carlos Fierro fue titular en cinco ocasiones e ingresó de cambio en las otras dos. Tiene dos partidos completos en el torneo y un total de 410 minutos.

Isaac Brizuela sólo ha sido titular en una ocasión, mientras que en otras seis ingresó de cambio. Suma 221 minutos de actividad. Finalmente, el cuestionado Javier Eduardo López ha iniciado un par de veces y en las otras cinco ingresó de relevo. Su acumulado es de 310 minutos.

Así, el Guadalajara no ha podido tener continuidad en la cancha. Ese ha sido uno de los problemas que ha enfrentado el técnico Matías Almeyda. Las victorias no han llegado, pero poco a poco, el entrenador recupera a su plantel completo y confía en que los buenos resultados lleguen pronto.

