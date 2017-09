Atlas no tiene miedo a la poderosa nómina de Tigres

Tigres es uno de los equipos más poderosos del futbol mexicano. Su nómina impresiona. Aunque el plantel es amplio y plagado de calidad, la directiva sigue contratando refuerzos. Pero en el Atlas, su rival del próximo viernes en el Estadio Jalisco, no hay temor. El arquero Miguel Fraga aseguró que enfrentarán al tú por tú a los regiomontanos.

“Sabemos de la capacidad económica de Tigres, pero somos once contra once y vamos con convicción para afrontar este duelo. Dentro de la cancha tenemos la misma probabilidad de ganar que ellos. Respeto siempre existe; miedo no. Atlas tiene jugadores capaces, con experiencia, calidad y lo tenemos que mostrar dentro de la cancha. Le vamos a jugar de tú a tú a Tigres en nuestra casa. Tenemos que regresarle un poquito a la afición de lo que nos da”, explicó.

“El equipo está consciente de la situación que pasamos. No queremos tapar la situación con un dedo. Estamos urgidos de sumar de a tres, por la situación que estamos en la porcentual. En la liga mexicana cualquiera le puede ganar a cualquiera y vamos a usar este partido contra Tigres para que sea el inicio de un buen andar. El torneo pasado, el equipo inició a repuntar en esta fecha. Y esperamos ahora sea el trampolín para tener un cierre de torneo importante”, añadió el guardameta del Atlas.

“Estamos conscientes de que este torneo no hemos tenido los resultados necesarios, pero ha sido por aspectos mínimos. Hemos tenido partidos para ganar y no se ha logrado. Sabemos del potencial que tiene este equipo y le vamos a pelear a Tigres con convicción. Atlas va a salir sin reservas ante Tigres y vamos a tratar de imponer condiciones desde el principio”, sentenció Miguel Fraga.

Nadie llena los zapatos de Márquez

Por otra parte, Miguel Fraga reconoció que la ausencia de Rafael Márquez ha sido un duro golpe. El capitán del Atlas fue acusado de tener nexos con el narcotráfico. Desde entonces, se encuentra aclarando la situación frente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y el portero rojinegro aseguró que nadie puede llenar sus zapatos.

“Claro que afecta la salida del capitán, de la persona que tiene más peso en el vestidor. Afecta, no es excusa y sabemos que tenemos que regresar a la victoria sí o sí. El próximo partido nuestra única opción es sumar. No creo que exista otro jugador en el futbol mexicano que quepa en sus zapatos”, detalló.

“Es complicado asumir su rol como tal, pero hay jugadores de mucha experiencia. Más allá de tener un líder, necesitamos tener a los 30 del vestidor como líderes. La responsabilidad no debe recaer en un solo jugador para equilibrar esto y salir adelante. Esto es un equipo, tenemos jugadores con mucha trayectoria y esperamos juntos salir de esto”, concluyó Fraga.

