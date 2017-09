Chivas descarta “campeonitis” en el Torneo Apertura 2017

Cuando escucha la palabra, su gesto refleja extrañeza. Asegura, enseguida, que ni siquiera conocía el término “campeonitis”. José Juan Vázquez descarta de inmediato que esa sea la causa del mal momento que vive Chivas. El actual monarca del futbol mexicano es el único equipo que no conoce la victoria luego de siete jornadas del Torneo Apertura 2017.

“Fíjate que nunca lo había escuchado, es la primera vez. Porque ya me tocó con León y nunca escuché esa palabra allá. Ahorita lo escucho aquí, pero no, no. Yo creo que no es eso”, afirmó el “Gallito” este martes, después del entrenamiento del Rebaño Sagrado, en Verde Valle.

Chivas suma apenas cinco puntos de los 21 que ha disputado. Eso apenas es suficiente para ubicarse penúltimo de la clasificación. Y pese a todo, Vázquez afirmó que aún no es tiempo para utilizar la palabra crisis. “Ahorita no. No es momento, en lo personal así lo siento en la cancha. Estamos jugando bien. No como antes, pero creo que vamos a mejorar para salir de esto”, explicó.

Según el “Gallito”, no genera un peso extra el que este mal momento lo viva con un club grande. “En cualquier equipo que estés, ir abajo no es bueno, obviamente. Lo que sí tenemos en cuenta es que debemos seguir por el mismo camino que nos dio el campeonato pasado. Es lo que se piensa ahorita: trabajar como veníamos haciendo y un poquito más, para que se den las cosas”, sentenció.

No hay margen de error

Por lo pronto, a Chivas le urge conseguir su primer triunfo del torneo. El sábado visita a Pachuca. Y Vázquez asegura que no por la necesidad el equipo cambiará su estilo. “No se puede perder eso, es la esencia de Chivas. Son los goles lo único que falta. No hay que desesperarse, en cualquier momento van a caer. El equipo va a seguir funcionando como venía haciendo. Lo que ahorita debemos tener adelante es tranquilidad, porque cuando nos empezamos a desesperar, es cuando nos bloqueamos. Necesitamos mucha calma adelante”, detalló.

Reconoció, eso sí, que ya no hay margen de error. “No es momento para equivocarnos o perdonar, estamos en el momento para sumar. Lo que pensamos es eso: los tres puntos. Lo estamos haciendo bastante bien, será un partido muy bueno y esperemos de ahí despegar”, finalizó José Juan Vázquez.

