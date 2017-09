Sabina Velázquez malinterpretó al árbitro: DT Cruz Azul femenil

De acuerdo con Pablo Bocco, técnico de Cruz Azul femenil fue su jugadora la que malinterpretó el mensaje del árbitro central Axel Meza, durante el juego entre la Máquina y Veracruz celebrado en el Estadio Azul el 1 de septiembre en el Estadio Azul.

El DT aseguró que Sabina Velázquez fue quien entendió mal las palabras de Meza, quien habría pedido a las jugadoras de Cruz Azul que permitieran al rival anotar un gol para compensar un error en una marcación previa que favoreció a las celestes.

“Nos sorprendimos un poco porque se hizo demasiado viral, creo que fue una mala interpretación de Sabina que quizá con los comentarios de las otras jugadoras y con su confusión llegó a decir algo que no quería decir.

Jugadora de Cruz Azul confiesa que el árbitro les pidió que se dejaran anotar un gol

“Yo estaba ahí en la cancha y no creo que el árbitro haya querido incitar a hacer lo que dijo Sabina, en los años que estuve jugando futbol nunca me pasó que un árbitro llegara a insinuar, igualmente no creo que el árbitro insinuara nada igual porque pensaban que era fuera de lugar y se paró la jugada ahí, después se siguió el partido”, dijo Bocco para la cadena TDN.

Agregó que el árbitro no le comentó nada sobre el tema después del partido que la Máquina ganó 3-1 en lo que fue su primer triunfo en el torneo.

“Creo que fue una mala interpretación de Sabi, el árbitro no dijo nada, yo estaba en la cancha se podía haber acercado conmigo y decir ‘profe veo esta situación’, no me dijo nada, después del partido fui a retirar la cédula, lo saludé con todos los árbitros y todo normal”, externó.

Bocco comentó que esta situación será una enseñanza para la defensa, quien anotó el primer gol en el juego.

“Ella va adquiriendo experiencia, ahora está muy apenada por la situación a nosotros no nos queda otra que apoyarla que sienta que estamos a su lado, somos parte de su crecimiento, esperemos ser útiles para ella y que estas cosas que pasan sea una linda enseñanza”, señaló.

En Publimetro TV: