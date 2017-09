Ravel Morrison asume el reto de triunfar con Atlas

Apenas en su presentación como futbolista del Atlas, asume el reto: triunfar en México. El inglés Ravel Morrison se puso la camiseta rojinegra este miércoles. Y aseguró que los incidentes conflictivos del pasado han quedado en el olvido. Por eso, confía en que su talento podrá explotar al fin, en la Liga MX.

El vicepresidente Alberto de la Torre fue el encargado de presentarlo. “Ravel fue el joven que se escogió para que aporte su grano de arena a este equipo, por toda las lesiones y bajas de jugadores importantes. Tenemos mucha fe en la calidad y potencial que tiene. Le damos una muy cordial bienvenida”, detalló.

Y confió en que los problemas del pasado, fuera del campo, no se repetirán en el Atlas. El futbolista está advertido. “Está más que explicado que todas esas cosas negativas pasaron hace bastante tiempo y para Ravel es un reto. Viene dispuesto a triunfar y a que se borren todas esas interpretaciones que se dieron en medios ingleses”, añadió el dirigente.

Por su parte, Ravel Morrison insistió en dejar atrás lo pasado. “Quise probar cosas nuevas. Es un gran reto, una buena Liga, deseaba salir y explorar el mundo del futbol. Atlas es un gran equipo para mí. Es un honor”, explicó el mediocampista de 24 años de edad.

Inició su carrera en las fuerzas básicas del Manchester United. Su calidad era aplaudida. Pero su problema estuvo fuera del campo. Tuvo constantes roces con la ley. “Es difícil. Otros me pueden juzgar. Pero yo no me puedo juzgar. Una cosa es lo que escuchas, no lo que sabes. Cualquier persona puede ser juzgada en cualquier cosa. Podría hacer una cosa y soy genial; hago otra cosa y soy malo. Pero soy la misma persona, sólo que juzgado de diferentes maneras”, señaló.

“Los medios ingleses son capaces de sacar cualquier tipo de cosas, negativas y positivas. Jugar futbol es lo que he venido hacer. El pasado es eso, el pasado. Que en el campo sea solamente de futbol sobre lo que se hable y dejar atrás todo eso”, sentenció el nuevo jugador del Atlas.

El debut tendrá que esperar

Pertenece a la Lazio de Italia. El inglés se encuentra con los Zorros a préstamo por un año con opción de compra. Este viernes, ante Tigres, no debutará. Apenas lleva dos días de entrenamiento y prefiere esperar a estar mejor adaptado. Pero por ahora, va conociendo la Liga MX.

“Acabo de descubrir que el sistema de descenso es un poco diferente que en Inglaterra. Jugué contra Atlas hace tiempo en la Manchester United Cup (categorías inferiores). Atlas es un gran equipo, estoy feliz de estar aquí. No sabía mucho sobre la Liga mexicana hasta que llegué”, concluyó.

