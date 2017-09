¿Rusia 2018 sin Messi? Es impensable para Matías Almeyda

Argentina vive un momento complicado en el futbol. Luego del empate 1-1 frente a Venezuela, el martes, quedó quinta en la eliminatoria sudamericana. Ahora mismo, tendría que jugar el repechaje. Por ello, en las últimas dos jornadas tendrá que pelear por uno de los cuatro boletos directos para el Mundial. Matías Almeyda, técnico de Chivas, confía en que lo conseguirá.

El entrenador argentino está al pendiente de lo que ocurre con su selección. Como jugador, fue mundialista por su país. Y ahora, simplemente no concibe la idea de que Rusia 2018 pueda disputarse sin la presencia de Lionel Messi. Un torneo sin el mejor futbolista sería “aburrido”, según el “Pelado”.

“Se repite un poco… todavía no está terminada la eliminatoria y Argentina aún puede quedar segundo. En el '94 jugo repechaje con Australia. Lo importante es quién entra al Mundial y no cómo llega. Yo las dos eliminatorias que tuve chance de jugar salimos primeros. Con Marcelo Bielsa arrasamos y éramos candidatos a ganar la Copa del Mundo. Después, nos fuimos en la primera ronda”, recordó.

“Lo importante es llegar. Argentina ha cambiado de entrenador, eso también lleva un tiempo. El balompié argentino ha sufrido cambios y se ve reflejado en la parte futbolística. Pero deseo que esté y no veo un Mundial sin Messi. Sería un Mundial medio aburrido. No sé a quién le conviene tampoco”, agregó Almeyda.

Destacó el técnico de Chivas que Venezuela ya no es el “cheque al portador” de años atrás. “Ayer vi casi todos los partidos de la eliminatoria de Sudamérica que se ha vuelto muy competitiva. Cuando me tocó jugar a mí, si no le hacías cuatro goles a Venezuela era un fracaso. Hoy Venezuela viene con un proceso y proyecto de hace años. Con muchos jóvenes, un buen juego, mucho talento. Seguramente ese país los está esperando para en dos años ser un equipo importante”, sentenció.

Y finalmente, reconoció que las distancias se han acostado. “La opinión que tengo el futbol está bastante parejo en todo el mundo. Hay un solo equipo que no le gana a nadie, que es San Marino, no ha ganado un partido en la historia. Los demás pueden todos ganar o perder, es normal”, concluyó Matías Almeyda.

