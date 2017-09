Pereira quita culpa a Almeyda por mal momento de Chivas

Fue un día para el examen de consciencia. El defensor central de Chivas, Jair Pereira, analizó el momento que vive su equipo. Luego de siete fechas del Apertura 2017, el campeón defensor es el único que no ha ganado. Pero en esa mala situación, el “Comandante” quitó culpa al técnico Matías Almeyda. Y dijo que la responsabilidad es de los jugadores.

“Es evidente que la responsabilidad recae en el técnico. Pero estamos conscientes que tenemos un gran técnico, que nos ha cambiado una forma de pensar y jugar al futbol. A lo mejor este torneo no lo hemos hecho bien, pero no por él, porque mantiene la misma idea. Es un técnico que tiene sus bases totalmente enfocadas, no pierde de vista lo que quiere y a nosotros día a día nos enseña eso. Los que estamos fallando somos nosotros”, explicó luego del entrenamiento.

“Es fácil voltear y juzgar a una persona, pero que no se nos olvide que nos dio lo que muchos entrenadores no pudieron en Chivas. Como jugador y persona, me ha hecho crecer. Sin problema pongo las manos al fuego por él, porque es frontal en cualquier circunstancia. Los responsables somos nosotros como jugadores, que por momentos nos hemos relajado y por errores personales se nos han ido puntos importantes”, añadió en la sala de prensa de Verde Valle.

“La realidad es que nosotros actuamos en la cancha y si hay que señalar, debemos ser los jugadores. Tenemos que asumir esa responsabilidad, no taparnos y ponerle el pecho a las balas. Saber que esto es un equipo, no es Matías, Pereira o Pulido. Esto es un equipo y lo que nos dio para ser campeones es el equipo. Nosotros tenemos gran responsabilidad del mal inicio de torneo”, sentenció.

Reconoce que se han relajado

Jair Pereira reconoció también que por momento el equipo ha estado relajado. No ha mostrado la intensidad del torneo anterior. Pero eso se ha corregido. Lo que sí descartó es que el término “campeonitis” pueda aplicarse a Chivas, aunque los números hablen de un monarca con serios problemas.

“No. Si ustedes le llaman de esa manera.. campeonitis no. Yo creo que sería hablarte de ausencias, de que otros no tuvieron pretemporada y no tienen esa intensidad que habíamos mostrado el torneo pasado. Entonces no lo veo tanto como eso que le pueden decir campeonitis, a pesar de que los resultados arrojarían a que pudiera ser algo así. Para mi manera de pensar, no lo veo de esa forma”, señaló.

“Puede ser que el equipo si se haya relajado en algunos partidos, pero tratamos de ajustar cuanto antes. El equipo nunca ha dejado de correr, nunca ha dejado de luchar, eso no lo justificaría. El equipo trata de hacerlo en todos los partidos, pero a veces hemos corrido mal. A veces hemos hecho las cosas de mala manera y es donde nuestro técnico está para decirnos las cosas. Y él créeme que semana a semana nos aprieta porque sabe que podemos mejorar”, finalizó el defensa central de Chivas.

