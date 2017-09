'Si quieren goles vean al Real Madrid o al Barcelona': Jémez

Francisco Jémez está convencido que el Cruz Azul no puede ser un equipo goleador, es por ello que recomendó un partido del Real Madrid o el Barcelona.

"Me gustaría meter tres o cuatro goles pero es muy improbable, quien quiera ver cuatro o cinco goles se tiene que ir a ver al Real Madrid o al Barcelona", afirmó el técnico español, luego del empate que sufrió el Cruz Azul ante el Puebla.

Jémez destacó la importancia del equipo al ir sumando y el no perder durante este Torneo de Apertura 2017.

"Lo importante era seguir sumando, también es importante no saber perder. No creo que a mi equipo le falte gol, no creo que ese sea el problema. Lo digo porque generamos mucho y realizamos mucho", finalizó.

