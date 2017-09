VIDEO: Equipos de MLB se unen para cumplir sueño de pequeña

Los equipos de las Grandes Ligas se sumaron para cumplir el sueño de Hailey Dawson, una niña con prótesis en su mano derecha, quien desea hacer el primer lanzamiento con cada una de las novenas de la Major League Baseball.

Hailey, de siete años de edad, nació con la extremidad incompleta debido a una extraña enfermedad, pero gracias a los avances tecnológicos utiliza una mano impresa en 3D que le ayuda controlar sus movimientos, lo que le permitió seguir con su propósito.

7-year-old Hailey Dawson wants to throw out the first pitch at every MLB ballpark with her 3-D printed hand pic.twitter.com/onStqhEzyB

Tras conocer la historia de la pequeña a través de una publicación de Bleacher Report, varios equipos no tardaron en responder a la buena causa y decidieron invitarla a pichar en sus encuentros

This is the best! DM us her info.

You're going to look amazing in a Cubs jersey, Hailey! https://t.co/XyxsvKiB60

We would love to have Hailey at AT&T Park! Please DM us her info.

Looks like we need to get you to Fenway, Hailey!

Just DM us with your info and we're in! ⚾️

— Red Sox (@RedSox) September 8, 2017