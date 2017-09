Sería lamentable para el Atlas perder en la mesa ante Tigres

El partido no se disputó. Atlas se quedó con las ganas de pelear en la cancha los tres puntos frente a Tigres. Aunque originalmente se había pactado reprogramar el encuentro, existe el riesgo de perderlo en la mesa. El motivo por el que se canceló el encuentro en el Estadio Jalisco podría no ser considerado como “causa de fuerza mayor”.

La noche del viernes pasado, el duelo que debía arrancar a las 21:00 horas fue pospuesto. La pantalla de 360 grados que se está instalando desde antes de comenzar el torneo fue el problema. Estaba suspendida sobre el medio campo pero a una altura menor a la que Protección Civil permite, por seguridad. Se encontraba a 7.5 metros sobre el césped. Se exige al menos 20 metros.

El problema fue la falla en uno de los motores que sirven para elevar la estructura de cuatro toneladas. Pudo detectarse el error desde días antes. Por eso, podría no considerarse “causa de fuerza mayor”. Lo que obligaría a que se aplique el artículo 66 del Reglamento de Sanciones, que establece la derrota del equipo local por 3-0, al no garantizar las condiciones adecuadas para que se realice el partido.

Originalmente, Tigres accedió a que se reprogramara el encuentro. Después, puso sus condiciones. Mediante un comunicado, aclaró que sólo estaría dispuesto a jugar si no se ve afectado económica ni deportivamente. Si Atlas propone una fecha FIFA, los felinos no tendrían a sus seleccionados. Entonces, se podría aplicar el reglamento. Para los jugadores rojinegros, sería triste perder en la mesa.

“Como todos, ya estábamos en el estadio preparados para empezar el partido y por lo que comentas de la pantalla no se pudo realizar, todos queríamos jugar. Yo creo que es algo que tenemos que esperar, que solucionen las cosas. No es tema de nosotros, es tema de la directiva arreglar con ellos. Esperamos que se realice el juego y disputar los tres puntos en la cancha”, explicó el delantero Jahir Barraza.

En plena lucha por evitar el descenso, perder en la mesa sería un duro golpe para los Zorros. “Sería algo malo para nosotros. Ahorita está el partido reprogramado, tenemos que pensar que los tres puntos los podemos ganar en la cancha”, sentenció el atacante.

Christian Tabó, por su parte, coincidió. “A uno lo deja un poco triste porque ya estábamos preparados para jugar. No es tema nuestro y tenemos que seguir trabajando porque el partido se va a jugar. Nos dejaría muy tristes (si no se disputa) porque estamos preparados para jugar ese partido. Pero bueno, no está en nuestras manos”, concluyó el futbolista rojinegro.

