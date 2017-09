Jahir Barraza levanta la mano: quiere más minutos con Atlas

Sin importar cuántos goles haga en la Copa MX, parece condenado a la banca en la Liga MX. Jahir Barraza es el máximo anotador del certamen copero, desde su reaparición. Pero Atlas le brinda pocas oportunidades fuera de ese torneo. Por eso, ahora levanta la mano. Quiere más minutos de actividad.

“Yo creo que, como todo jugador, quiero estar en la cancha en todos los partidos los 90 minutos. Siempre trabajo al máximo todos los días para cuando me lleguen las oportunidades, tratar de aprovecharlas. Cuando se me han dado he respondido con goles, seguiré trabajando para estar en la cancha”, explicó este lunes.

“Yo creo que los minutos que he estado en la cancha los he aprovechado. Obviamente me gustaría estar participando más, pero eso no lo decido yo, son cuestiones del 'Profe' (Cruz). Trabajo al máximo para cuando me toque estar en la cancha aprovechar todos los minutos”, añadió el atacante.

Tanto lo han relegado en tiempos recientes, que incluso ha sido mandado a jugar con categorías inferiores. “Es una decisión del 'Profe' (Cruz). Yo como profesional lo tomo responsablemente. Fui a la Sub-20 a dar lo mejor de mí. Me sirve además para tomar minutos y tener ritmo de juego”, dijo resignado.

Salió del los Zorros y encontró continuidad en otro club. Por eso, esperaba ser tomado más en cuenta al regresar. “Yo creo que como todo jugador, la regularidad te da la confianza de hacer las cosas dentro de la cancha. Cuando estuve en Necaxa la tuve y me fue bien. Hoy la busco aquí en Atlas, trabajamos para estar en el cuadro titular de la Liga también”, sentenció.

Y pese a la adversidad, aseguró que la fe en sí mismo está intacta. “Yo estoy totalmente seguro y confío en mis capacidades para hacer buenos partidos. Las oportunidades que he tenido me ha ido bien, he marcado goles. Nada más es eso, seguir trabajando para ganarme la confianza del 'Profe' (Cruz) y tener la regularidad que todo jugador desea”, concluyó Jahir Barraza.

