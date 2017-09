EN VIVO: ¡El campeón debuta en la Champions! Sigue lo mejor de la Jornada 1

APOEL FC, equipo que recién se hizo de los servicios del portero mexicano Raúl Gudiño, visitarán este miércoles el Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid, vigente monarca de la Liga de Campeones de Europa.

El mexicano de 21 años ha sido considerado en la lista de jugadores convocados para disputar el encuentro que marca el inicio de la fase de grupos en la Champions League, sin embargo, tendrá que ver el partido desde el banquillo pues la titularidad y experiencia pertenecen al holandés de 33 años, Boy Waterman.

"(Gudiño) es un jugador joven y acaba de llegar recientemente. Consideramos que es un portero talentoso y con un recorrido importante. Poco a poco tendrá que ganar confianza, porque juega en una posición muy importante, pero en algún momento le veremos en un partido oficial”, señaló el entrenador del equipo, Giorgos Donis, en conferencia de prensa.

Por su parte, el equipo merengue buscará refrendar su corona en esta edición del histórico certamen europeo, pero primero tendrá que superar en el Grupo H al cuadro chipriota, los teutones Borussia Dortmund, y el equipo inglés Tottenham Hotspur.

Dentro de los jugadores descartados del Real Madrid, están los atacantes Marco Asensio y Karim Benzema, mientras que el zaguero Raphael Varane, los medios Luka Modric y Casemiro, el arquero Keylor Navas y el joven atacante Borja Mayoral sí figuran dentro de los convocados para disputar el encuentro, que se celebrará a las 13:45 horas del centro de México.

Aquí te dejamos los partidos del día:

Resultados al medio tiempo

This man has now officially begun his 19th #UCL campaign… only Ryan Giggs (20) is ahead of him. Bravo, @IkerCasillas 👏👏👏 pic.twitter.com/m2Ogh8td1d — #UCL (@ChampionsLeague) September 13, 2017

El primer gol del día es cortesía del Manchester City

Serious talent and a European pedigree. @LFC could be a real threat in the #UCL this season… pic.twitter.com/taynAxPebi — #UCL (@ChampionsLeague) September 13, 2017

Real Madrid are unbeaten in 22 #UCL group stage home games (W20 D2). 💪 pic.twitter.com/78bXko7pyF — #UCL (@ChampionsLeague) September 13, 2017

En Publimetro TV: