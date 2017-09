Le’Veon Bell se convierte en trabajador en una heladería

Nadie pone en duda las habilidades Le’Veon Bell cuando acarrea el ovoide. El líder en yardas terrestres de los Pittsburgh Steelers es uno de los más sólidos corredores de la NFL, pero ¿qué tan bueno es para hacer helados?

El runningback de 25 años firmó un contrato de un día con la empresa Dairy Queen, donde atendió en el mostrador y sirvió algunos helados a los clientes. Bell, que corrió para mil 268 yardas la temporada pasada, asombró a todos los clientes de una de las heladerías de esta cadena ubicada en New Kensington.

Le'Veon se perdió prácticamente todo el Campamento de Entrenamiento debido a una renegociación de su contrato con los Steelers, por lo que había bromeado en su cuenta oficial de Twitter con la opción de probar con otros oficios en caso de no llegar a un acuerdo, mismo que llegó después.

"Tengo que mantener mis opciones abiertas", comentó al solicitar un trabajo en Dairy Queen, a lo que la empresa le twitteó como respuesta: "Siempre estamos en busca de talentos para unirse a nuestro equipo".

Ya con contrato en mano y una decepcionante actuación en su debut con los Steelers, Bell decidió pasar por la heladería, se puso un uniforme y comenzó a repartir helados.

"Es mucho más difícil de lo que pensaba que iba a ser", dijo Bell. "Creo que el trabajo de todos es diferente. No creo que este trabajo sea más fácil que mi trabajo, y no creo que mi trabajo sea más fácil que su trabajo”, relfexionó.

La buena noticia es que Bell volvió a los emparrillados y de paso, ya aprendió una nueva forma de ganarse la vida, en caso de que mantenga su bajo rendimiento con el equipo ganador de seis Super Bowls.

Steelers Le'Veon Bell completes his job interview @DairyQueen in New Kensington Tuesday afternoon. pic.twitter.com/E0z3yJILb2

Clean handoff, @L_Bell26. That Fan’s definitely taking it to their house. pic.twitter.com/iTZtF1DY6m

— Dairy Queen (@DairyQueen) September 13, 2017