Chivas enfrentará una semana definitiva

Pumas y luego América, en la Liga MX. Entre esos dos rivales, Clásico Tapatío por los octavos de final de la Copa MX. Así el futuro inmediato de Chivas. A partir de este sábado, se jugará en una semana gran parte de sus aspiraciones en ambos torneos.

“Lo vemos de esa manera y sabemos que superando esta semana con resultados a favor, el equipo tendría el ánimo a tope. Después del triunfo en Pachuca, se retoma confianza, no se había perdido pero la victoria te genera más confianza. Esta semana es de mucha importancia, de cuidado, de mantener el nivel y exigir al compañero para que juegue el mejor. Estos tres partidos son fundamentales para los dos torneos”, reconoció Isaac Brizuela.

En el lapso de una semana, Chivas se jugará todo. Luego del triunfo ante Pachuca, sus esperanzas han renacido en la Liga. Mientras que en la Copa MX se encuentra ya en una instancia definitiva. De ambos torneos es el campeón defensor. Por eso, no puede tirar ninguno por la borda.

“Obviamente pensamos en los dos torneos y Matías (Almeyda) ha sido claro cada que comenta eso. Cuando llegó la Copa fue lo que nos salvó, por así decirlo, por el campeonato (Apertura 2015, tras ganar la final a León). Los que quieren tener más minutos en Copa queremos seguir teniendo competencia. Es difícil, con un plantel tan amplio, jugar todos los fines de semana. Por eso pensamos en los dos torneos, primero viene Pumas, luego Atlas, debemos enfocarnos y pelear por todo”, añadió el “Conejo”.

Luego de la victoria sobre Pachuca, primera del torneo para el campeón, el ánimo luce renovado. “Cambia la parte anímica. En la semana, trabajar con una victoria es diferente, con esa alegría, no con tranquilidad, pero a lo mejor un poco más relajado. Ya sin estar presionados de que no hemos ganado, así lo veo. El estado anímico sí cambia mucho, pero el enfoque es el mismo desde que llego Almeyda. El equipo no se ha relajado a pesar de no tener un buen inicio. Esta victoria nos abre oportunidades a todos para pelear un puesto. Nos da calma y ahora la afición quiere un triunfo en casa. Es lo que tenemos en mente: sacar los tres puntos”, sentencia.

No se confía

Finalmente, Isaac Brizuela aseguró que Chivas no menosprecia a su rival del próximo sábado. Pumas no anda bien. Ostenta una racha de más de 35 años sin vencer como visitante al Rebaño Sagrado. Ya cambió de técnico y sigue teniendo dificultades. Pero el Guadalajara lo respeta. El “Conejo” dijo que será un adversario complicado.

“Estos partidos creo son los más complicados. Mucha gente dice ‘son muchos años sin ganar Pumas aquí y están jugando mal’, pero son los partidos en que uno se debe enfocar más, porque el rival quiere despertar. Sabemos que jugar ante Chivas es una motivación para los rivales, ganarle por saber lo que es Chivas y que es el campeón. Lo hemos hablado con Matías (Almeyda) y los compañeros: es el juego en que debemos estar más concentrados. Buscaremos hacer lo que hicimos en Pachuca: tener el balón y ser contundentes”, concluyó.

