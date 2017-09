El boxeo, la otra pasión de la capitana del Atlas

La capitana del Atlas, Marcela Varela, confesó que aparte del futbol, el boxeo es su otra pasión, y no piensa abandonar ninguna de la dos disciplinas.

El buen nivel no solo lo tiene dentro de la cancha, sino también dentro de un ring, ya que ha mostrado la pasión por ambos deportes.

"Siempre he jugado futbol, el box se dio hace cinco o seis años, encontré una oportunidad, la aproveché, me vieron cualidades. También me gustaba ver el boxeo, obviamente nunca me imaginé verme arriba de un ring”, afirmó para ESPN.

En el mundo del boxeo,se le conoce como La Maravilla Ceballos, debutando en 2013 en Hermosillo, Sonora y teniendo participación en el Mundial de Boxeo en Canadá en 2015.

