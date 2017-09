Rafael Márquez no cumple con el Estatuto Social de la FMF

No todo son buenas noticias para Rafael Márquez. La mañana de este lunes, volvió a los entrenamientos con el Atlas, pero persiste su problema con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Lo acusan de tener nexos con el narcotráfico. Pero eso no es todo. También podría tener problemas con la Federación Mexicana de Futbol. Dicha situación lo hace incumplir con el Estatuto Social de dicho organismo.

El documento, vigente desde 2015, establece en su artículo 12 que son afiliados derivados de la FMF todos los directivos, jugadores, directores técnicos, preparadores físicos, médicos, auxiliares y demás miembros del cuerpo técnico, así como los árbitros.

En el artículo 13 comienza el problema para Márquez. “Los afiliados derivados que sean personas físicas, deberán cumplir los siguientes requisitos. 13.1 No ejercer cargo directivo alguno en otra federación deportiva reconocida o no, por la ley general de cultura física y deporte. 13.2 Ser una persona de reconocida capacidad y solvencia moral. 13.3 No ser parte ni haber participado en negocios de dudosa reputación o en conductas delictivas, a juicio del Comité Ejecutivo. 13.4 No estar inhabilitado para ejercer el comercio”.

Con la acusación en su contra, el ex jugador del Barcelona falla al punto 13.3. El señalamiento de tener nexos con el narcotráfico pone en duda la reputación de algunos de sus negocios. También incumpliría el 13.4. El Departamento del Tesoro congeló sus cuentas bancarias, lo que le inhabilita para ejercer el comercio.

En el artículo 17 del propio Estatuto Social se explica que es facultad de la Asamblea General evaluar si un miembro de la FMF viola “grave y/o reiteradamente” dicho documento. De ser así, la sanción puede ir incluso hasta la desafiliación.

Lo más visto de Publimetro: