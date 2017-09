VIDEO: ‘Cuau’ reclama de frente a Peláez por su homenaje con el América

Cuauhtémoc Blanco le reclamó en pleno programa en vivo a Ricardo Peláez por el poco tiempo que se le dio en la cancha durante el último partido que disputó con el América a manera de homenaje y el ex directivo aceptó que se equivocó.

El ex futbolista y el ex presidente deportivo de las Águilas se encontraron frente a frente en el programa de ‘Futbol Picante’ de ESPN y sacaron todos lo ‘rencores’ que tenían pendientes y se dieron con todo.

El legendario ex jugador azulcrema tan sólo disputó 37 minutos y culpó a Peláez por no haberlo dejado estar más tiempo en la cancha, situación ante la cual el ex directivo reconoció haberse equivocado.

“El día del homenaje contra Monarcas, bajé y le dije 'a lo mejor me equivoqué y sí debí haberte traído'. Te lo dije en la cancha”, reconoció Peláez.

“Tú me dijiste que no (llegaría al América) porque le iba a quitar protagonismo al Piojo. Tengo los pantalones y te lo digo de frente. ¿O me lo estoy inventando? Ni modo que esté estúpido”, confesó el ahora alcalde de Cuernavaca.

“Fue una decisión que tomé, me equivoqué y lo acepto. Tuve que haberte traido por tu liderazgo. Te ofrezco una disculpa”, sentenció Peláez por no haber llevado al ‘Cuau’ a las Águilas durante su gestión.

Aquí te dejamos el video:

En Publimetro TV: