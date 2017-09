Leyendas de Chivas reúnen víveres para damnificados por sismo

El deporte de Jalisco se ha unido este miércoles para ayudar a los damnificados por el terremoto. Pero no sólo los equipos o jugadores en activo. También ex futbolistas de Chivas se han organizado para colaborar con la causa. Las leyendas rojiblancas dedicaron el día a recolectar víveres.

Figuras del pasado como Alberto Coyote, Gustavo Nápoles, Joel Sánchez, Ramón Morales, Damián Álvarez, Sergio Pacheco y Héctor “Pirata” Castro, entre otros, montaron un centro de acopio. Ahí, con el respaldo de una estación de radio local, hicieron un llamado a los aficionados, que respondieron de gran manera.

“Desgraciadamente, la situación nos ha rebasado. Teníamos la idea de hacerlo para colaborar con gente de Chiapas y Oaxaca, pero este temblor de ayer nos sacó de presupuesto a todos. La verdad nos complicó bastante como país, pero estamos en pie de lucha y felices de estar colaborando. No alcanza nada más con algún mensaje de aliento a la distancia. Hay que trabajar como lo hemos hecho”, explicó Joel Sánchez.

“La respuesta ha sido extraordinaria. Contentos de poder colaborar con algo. La verdad nos ha rebasado en expectativa. Creíamos que la gente iba a colaborar como siempre lo hace en este tipo de situaciones, pero hoy la verdad no quedan más que palabras de agradecimiento. Y valorar todo lo que hacen por solidaridad con los hermanos que tanto lo necesitan. Estamos muy agradecidos con toda la gente”, agregó el “Tiburón”, que fuera defensa central de Chivas.

Morales agradece

Por su parte, Ramón Morales agradeció el que la gente acudiera para donar víveres y demás cosas que hoy le hacen falta a las víctimas del trágico terremoto. “No me gusta hablar mucho de esto. Me gusta que vengan y apoyen. Es una iniciativa de leyendas del Guadalajara, ha venido gente para apoyar y ahora hay que seguir. Esto es de ayudar y ojalá podamos apoyar a tanta gente que lo necesita porque está sufriendo. Mi hermano (Carlos) está en Puebla. No tengo a nadie más, cercano. Le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de ayudar. Gracias a los tapatíos que han apoyado, ojalá lo sigan haciendo, pero que también estén informados y sepan cómo poder ayudar. Porque de repente ya hay muchas cosas y se necesitan otras”, sentenció el ex capitán de Chivas.

