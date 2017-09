“Lo menos importante es el futbol”: Miguel Fraga, portero del Atlas

No hay balompié este fin de semana. El luto de México no lo permite. Es momento de poner una pausa a la competencia y centrarse en ayudar. Por eso, en Atlas han recibido de buena manera la noticia de que la décima fecha se pospone. El arquero Miguel Fraga asegura que en este momento el futbol es lo menos importante.

“En este momento, lo menos importante es el futbol y lo más importante es nuestro país, nuestra gente. Nosotros lo tenemos muy claro, así y lo estamos afrontando. Es un día marcado en la historia, también en 1985, el 19 de septiembre fue el temblor y ahora otra vez. Es un día negro para la historia de nuestro país. Estamos haciendo todo lo posible para ayudar, a distancia colaborar con nuestra gente, tratando de mandar la ayuda que se pueda recabar en Jalisco”, explicó.

“México recibió un golpe muy duro. Estamos muy tristes, muy preocupados por la gente que se vio afectada. Como institución, antes que el futbol, tenemos una responsabilidad con nuestro país y nuestra sociedad. Estamos muy dolidos por la situación que se generó ayer. Estamos priorizando el ayudar. Estaremos hoy en el Estadio Jalisco recibiendo donaciones con la Barra 51. Se está elaborando un plan para recabar mucha ayuda para este suceso que es muy doloroso para nosotros como mexicanos”, agregó el guardameta del Atlas.

“Creo que en este momento lo más importante es contribuir con la causa, ayudar al pueblo que lo necesita. En este momento no hay nada por encima del dolor de nuestro pueblo. Antes que cualquier cosa hay que sumarse para ayudar. Lo importante es salir de este golpe tan duro que ha recibido el país y después pensar en lo que viene. Ahorita estamos enfocados en curar esta heridas que tenemos como pueblo. Estoy convencido que saldremos adelante, más fuertes que antes, porque así somos los mexicanos”, afirmó Fraga.

Vive la angustia

Miguel Fraga, portero del Atlas confesó que vive las consecuencias de forma muy particular. En lo personal, le ha afectado. Su mamá es originaria de la Ciudad de México. Allá se encuentra buena parte de su familia. Y hay primos que no ha podido localiza. Hasta ahora, sufre las incertidumbre de no tener certeza de que se encuentren bien.

“En lo particular estoy triste porque tengo mucha familia en México y ahorita una parte de la familia está incomunicada. No sabemos en qué situación estén. Tengo familia que hasta hoy no hemos sabido nada de ellos, no se han reportado. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Y me imagino que así como yo, hay muchísima gente en el país que está preocupada por sus familiares. Es importante solidarizarnos, para poder sanar las heridas del pueblo mexicano. Después pensaremos en los partidos, pero la institución siempre se ha preocupado por ayudar a la sociedad y esta no será la excepción”, finalizó Miguel Fraga.

