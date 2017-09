Presidente del Atlas aplaude decisión de parar la Liga MX

El ánimo no está como para acudir a un espectáculo. Por eso, el presidente del Atlas, Gustavo Guzmán, aplaudió la decisión de posponer la décima fecha del Torneo Apertura 2017. Este fin de semana, el balón no rodará en los estadios de México. Y el dirigente considera que fue lo más sensato.

“Creo que como mexicanos, tenemos tradiciones. Como gente ahora de Guadalajara, estoy plenamente identificado con con la sociedad y con mi afición. Somos gente de tradiciones y estamos acostumbrados a guardar luto. Lo mínimo que merecen nuestros hermanos que han fallecido es que guardemos un luto. Finalmente, el futbol es un espectáculo y no tenemos ganas. Al menos yo no tengo ganas de ir a un espectáculo porque hay mucha gente sufriendo, muchísima”, explicó.

“Me estoy enterando por ustedes. Yo sabía que Puebla y la Ciudad de México era imposible jugar porque la policía no puede dar el servicio de seguridad que requiere un partido pues están en las labores de rescate. Está el tema del luto nacional que implicaría nuestro juego del viernes y ese partido ya los veía difíciles. Pero creo que ha tomado la Liga una decisión muy sensata. Todos debemos solidarizarnos con esto tan grave que le ha pasado a la gente que sufrió los embates del sismo”, añadió el directivo del Atlas.

Gustavo Guzmán acudió al Estadio Jalisco para supervisar las labores de acopio de víveres para los damnificados por el terremoto que dejó más de 200 muertos en diversos estados. Ahí, confió en que la próxima semana ya se podrá jugar al futbol. Incluso, consideró la posibilidad de cambiarle la localía al Puebla y pagar la visita el próximo torneo. Y es que esa ciudad fue de las más afectadas por el sismo.

“El Estadio Cuauhtémoc te puedo asegurar: ya nos informaron que se hicieron pruebas en la estructura y está en condiciones. No lo había considerado. No me he juntado con el resto de mi equipo que me ayuda a tomar decisiones, pero esa podría ser una posibilidad (cambiar la sede). Tanto en Puebla como en nuestro club tenemos problemas de cociente y no afectaría en eso que es una de las principales preocupaciones que traemos ambos”, finalizó el presidente del Atlas.

