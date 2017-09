Equipo ficha a portero de cinco años que sufre un tumor cerebral

El Portland Timblers tuvo un enorme gesto con el niño Derrik Téllez al ficharlo para cumplirle su sueño, ya que está luchando contra un tumor cerebral.

A través de su cuenta de Twitter, el equipo de la MLS anunció el fichaje del pequeño de cinco años, quien firmó un contrato por un partido, para cumplir su deseo de ser jugador del primer equipo, a través de ‘Make-A-Wish ® Oregon'.

Será en el partido como local contra Orlando City SC, el domingo 24 de septiembre, cuando el pequeño guardameta tenga su debut, mientras que este viernes tendrá su primer entrenamiento con el equipo.

El fichaje de lujo llegará al Timbers Training Center acompañado de su familia para conocer a sus nuevos entrenadores, compañeros de equipo y personal durante un recorrido por las instalaciones.

Mientras que el domingo, su llegada al estadio será en una limusina, luego, acompañado de su hermano Josué se unirá al equipo, irá a la banca durante el calentamiento, y posteriormente saltará a la cancha al lado de sus compaleros para escuhar el himno nacional, antes de reunirse con sus padres para ver el partido.

We're thrilled to sign 5-yr-old keeper Derrick Tellez to a one-game contract.⚽ Details of his wish: https://t.co/3sLqkjLzAj #WelcomeDerrick pic.twitter.com/5YNzvt3JS9

— Portland Timbers (@TimbersFC) September 20, 2017