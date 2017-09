Jugador del Puebla arrepentido de venir a México tras temblor

El sismo de 7.1 del pasado 19 de septiembre que sacudió a distintos estados de nuestro país, ha dejado muchas historias que contar, y una de ellas fue la de Carlos Salom, quien dijo estar arrepentido de venir a México.

El delantero argentino habló con distintos medios chilenos acerca de la manera en que vivió el terremoto con los jugadores del club de Puebla, estado en donde se originó dicho sismo.

"Estábamos terminando de entrenar, ya estábamos saliendo, cuando empezó el terremoto y tuvimos que evacuar el estadio y quedarnos en el estacionamiento hasta que pasara, pero la verdad es que fueron minutos intensos que no terminaban; tuve la suerte de que los chicos estaban en el colegio y mi señora estaba cerca de 'shopping' y fue por ellos, aunque tuvo un ataque de nervios. Ellos (los niños) no sintieron nada, pero en general, la gente estaba muy preocupada. La ciudad era un caos por todos lados y andaban enloquecidos por todas las calles", afirmó a CDF.

Espacio que aprovechó para decir que cumplirá con el contrato que tiene con el Publa, pero después de eso es muy probable que se vaya de nuestro país. "Siempre quise venir jugar a México y no se me daba y mi esposa decía que quizás no se daba por algo. Ahora que vine forcé todo para poder venir y vine obligadamente y ahora pasó esto del terremoto. Me arrepiento de haber venido", finalizó.

TE RECOMENDAMOS