¡Vuelve a casa! Diego Costa regresa al Atlético de Madrid

El Chelsea informó este miércoles de que ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para traspasar al delantero Diego Costa al club español por 55 millones de libras fijos y 7 millones más en variables (62+8 millones de euros), según pudo saber EFE.

Una cifra similar a lo que el club inglés pagó el pasado verano al Real Madrid por el delantero Álvaro Morata.

"Chelsea Football Club ha acordado con el Atletico de Madrid el traspaso de Diego Costa. El traspaso está supeditado al acuerdo con el futbolista y al pertinente reconocimiento médico", publicó el vigente campeón de la Premier League a través de un escueto comunicado.

Costa, de 28 años, que ya jugó en el conjunto rojiblanco entre 2007 y 2014, ve así cumplido su deseo de abandonar el Chelsea y regresar a Madrid.

El hispano-brasileño, que ha ganado dos títulos de la Premier League en sus tres temporadas en Stamford Bridge, ha anotado 59 goles en 120 partidos oficiales con los 'Blues', pero lleva sin jugar 98 días, desde el pasado mes de junio, en un partido de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 ante Macedonia.

A comienzos de verano, Diego se declaró en rebeldía y se negó a incorporarse a los entrenamientos del Chelsea, buscando el anhelado traspaso al Atlético que por fin se ha dado.

El jugador no entraba en los planes este curso del técnico Antonio Conte, quien, supuestamente, le hizo saber al final de la temporada pasada a través de un escueto mensaje de texto que no contaba con él y que tenía que buscarse un nuevo equipo.

Con el título de liga bajo el brazo, el punta, que acusó a su club de tratarlo "como a un criminal", se marchó de vacaciones a su ciudad natal de Lagarto, en Brasil. Sin embargo, pese a la insistencia y a los avisos continuados del Chelsea, que lo multó en repetidas ocasiones por su indisciplina, el futbolista se negó a regresar.

Chelsea Football Club has today agreed terms with Atletico Madrid for the transfer of Diego Costa… https://t.co/TpJBp3W2Lf pic.twitter.com/5o6OM10inP

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 21, 2017