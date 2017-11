Chivas femenil asegura no haber perdido el piso

La conclusión del técnico Luis Fernando Camacho fue contundente. Tras perder por 2-0 el primer partido de la final contra Pachuca explicó que el mexicano es dado a “subirse al ladrillo y marearse”. Y dijo que eso pudo ocurrirle a su equipo. Sin embargo, las jugadoras rechazaron dicha hipótesis.

“Este equipo es humilde, no perdimos piso, simplemente fue la concentración que nos falló, influyó el clima que es muy complicado en Pachuca. Perder el piso en este equipo no. El clima en Pachuca es muy frío, en el descanso te enfriabas completamente y tenías que volver a agarrar ritmo. Lo que más nos dolió es que podemos perder, pero tiene que ser dejándolo todo en la cancha. En este equipo no se pierde el piso”, detalló Brenda Viramontes.

“Se debe a lo mismo, a la falta de concentración. A lo mejor te desanimas un poco, en el partido te llegan los nervios y eso te da una baja. Pero de ahí a perder el piso, creo que no va a ocurrir en este equipo, porque si una lo pierde todas estamos para jalarla de nuevo”, explicó la delantera de Chivas.

Este martes, al volver a Guadalajara, el plantel de Chivas platicó durante casi una hora con el cuerpo técnico y directiva. Abundaron los rostros serios. El ánimo fue muy distinto al de otros días. Y las propias jugadoras intentaron aclarar el tema con el entrenador. “Él entiende completamente que es en lo anímico. Entiende que nos pegó bastante y entiende que no es por perder el piso, sino al contrario: es por querer estar dando de más. Ahí se nos complicó un poco”, reconoció Viramontes.

También descarta exceso de confianza

Y descartó el exceso de confianza. “No, porque ya teníamos una experiencia con Pachuca (en la Copa) y sabemos que es un equipo que juega muy bien el balón. Fue simplemente la falta de concentración. No es que nos confiemos porque no podemos confiarnos con equipos tan fuertes como América, Tigres o Pachuca, que fueron muy complicados. Vamos a dar el 100 por ciento en la Vuelta porque no podemos confiarnos ante un rival tan contundente”, declaró.

Finalmente, dijo que aunque Chivas perdiera el título el próximo viernes, no podría catalogarse como fracaso. “Ya hemos hecho historia, porque todo mundo que no íbamos a calificar, que el equipo no iba llegar a mucho. Ya hemos hecho historia, el club nos respalda. Es un club exigente, que nos pide mucho, pero también es un club que nos respalda al 100 por ciento. Entonces, no se tomaría como un fracaso. Ya hicimos historia y no queremos quedarnos un paso atrás”, concluyó.

Mayor apoyo en lo económico

Por otra parte, Brenda Viramontes, delantera de Chivas, dijo que tener mayor apoyo económico le vendría bien a la Liga MX Femenil. En teoría, es el nacimiento del futbol profesional de mujeres en México. Sin embargo, los sueldos son bajos. Hay clubes que pagan tres mil pesos a cada jugadora. Por eso, la delantera levantó la mano para solicitar respaldo.

“Sé que es otro tema, pero creo que sí también le vendría muy bien al futbol femenil, porque no es nada fácil. A lo mejor muchos piensan que sí lo es, pero la verdad es que dejamos muchas cosas por estar aquí. Creo que vendría bien esa parte. Se sacrifica mucho, hay que dejar a los amigos y a la familia por mucho tiempo. Llevar la escuela a la par también es complicado. Esos sacrificios son muy grandes pero es algo que nos encanta”, concluyó Viramontes.

Lo más visto de Publimetro: