Jugadoras de Chivas femenil ahora piensan en el bicampeonato

Luego de recibir un reconocimiento por parte del gobernador de Jalisco, las jugadoras de Chivas asumieron el compromiso. Quieren el bicampeonato de la Liga MX Femenil. La delantera Brenda Viramontes aseguró que lucharán con todo para defender la corona en el Clausura 2018, que arranca en enero.

“Muy contenta, esto es el fruto de mucho esfuerzo. Agradecida con la invitación del gobernador y con este recibimiento. Ya nos cayó el 20 completamente, ya cerramos ciclo. Ahora sentimos todo lo que vivimos, la alegría que vino después del campeonato y ya nos cayó el 20 a todas”, explicó.

Tras apenas 11 días de vacaciones, Chivas comenzó su pretemporada. Y las rojiblancas tienen una nueva meta. “Fue poco el descanso, pero creo que eso nos ayudó mucho para no perder la condición. Ya cerramos ciclo y estamos totalmente enfocadas en defender este título. Vamos completamente por el bicampeonato”, sentenció Brenda Viramontes.

Reconoció que la vida es distinta después de ser campeona con Chivas. “Somos parte de la historia del futbol mexicano. Es indescriptible. Te cambia muchísimo la vida en el sentido de que la gente se te acerca mucho, ya eres una figura que es ejemplo para otras niñas. Es una responsabilidad muy grande, en ese sentido sí te cambia la vida. Tienes que ser una persona muy responsable con lo que haces”, detalló.

Y finalmente, dijo no temer a la “campeonitis”. Le pasó al equipo varonil, el semestre pasado, pero Chivas femenil confía en que no le sucederá. “Cerrando ciclos. Nosotras ya lo cerramos y creo que haciéndolo, inicias uno nuevo, con otra mentalidad. Eso nos va a ayudar muchísimo a que no nos ocurra lo mismo”, finalizó Brenda Viramontes.

