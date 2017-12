Oswaldo Alanís rompe el silencio, tras entrenar con Segunda División

Su rostro es reflejo de lo difícil que es la situación. La noche de este lunes, Oswaldo Alanís ha roto el silencio. El defensa central de Chivas enfrenta un problema contractual con la directiva. Y por eso, no fue tomado en cuenta para viajar a la pretemporada con el resto del plantel. En lugar de eso, entrena con la Segunda División.

El futbolista se presentó en las instalaciones de Chivas San Rafael. Ahí, entrenó con los jóvenes de Segunda División. Originalmente, rechazó hablar con la prensa. Pero al salir, se detuvo unos segundos para realizar breves declaraciones. Desde su automóvil, dejó ver lo complicado que es el momento: “Estoy bien, pero me cuesta”.

“Estamos siguiendo instrucciones. Venimos a entrenar, cumpliendo con mi contrato. No es fácil, pero estamos en lo que debemos. Es futbol y hay que cumplir con el contrato que tenemos. Veremos (si hay arreglo con la directiva de Chivas), está trabajando mi representante en ese tema y a ver qué pasa. Estoy bien, pero me cuesta. No me gustaría por ahí… después platicamos”, declaró.

Y enseguida, se fue de las instalaciones rojiblancas. El problema es que su contrato termina en julio. La directiva teme que vaya al Mundial y surja una oferta por él. Es por eso que quiere renovar el convenio para que no se vaya como jugador libre. Pero el jugador rechazó firmar por sólo seis meses, como le propusieron.

Si lo quiere una institución de México, Chivas lo vende aunque haya finalizado el contrato, gracias al “pacto de caballeros”. Pero este es el único lugar donde no se siguen las reglas de FIFA, según las cuales, un jugador que termina convenio puede irse libremente al club que quiera. El equipo anterior no recibe pago alguno. Por eso, el Guadalajara presiona fuertemente para que firme.

