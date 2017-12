Isaac Brizuela, de Chivas, pide respeto de los clubes al futbolista

En Chivas hay alegría tras el regreso de Oswaldo Alanís al plantel para la segunda parte de la pretemporada. Isaac Brizuela celebró el hecho de tener nuevamente a su compañero en el plantel. Pero al analizar la situación, pidió que los equipos en México respeten más al futbolista.

“Obviamente, como soy jugador, estaré del lado de los jugadores. Siempre queremos trabajar con el profesionalismo que se debe. Y que se nos respete, así como nosotros respetamos a la institución. Con esto (caso Alanís) creo que se van a tomar decisiones más acorde al jugador. Por ahí se tocará algo en los contratos y será algo más serio. Creo que será siempre en beneficio tanto del equipo como del jugador”, explicó.

“Contentos porque sabemos que estaba pasando por su mente algo muy complicado. Pero el que se haya solucionado nos beneficia, tanto a él como a nosotros. Esperamos que venga con la ilusión de aportar como siempre lo ha hecho. Estábamos al pendiente de él. Estábamos en contacto, esperando que se solucionara esto y gracias a Dios pasó en esta semana. Qué bueno que ya se solucionó”, agregó el jugador de Chivas.

Sabe que lo ocurrido con Alanís le puede pasar a cualquier futbolista. “Sí, por eso hablábamos entre nosotros. Creo que es una situación complicada el quedarte sin empleo y más sabiendo que Alanís ha estado en Selección. Obviamente, en su mente está el representar al país en este nuevo Mundial. Creo que llega con mucha ilusión al saber que está de nuevo con nosotros”, señaló Isaac Brizuela.

“Gracias a Dios no me ha tocado. Sería una situación muy complicada que a seis meses de estar en un Mundial te suceda esto. Sería una situación bastante complicada. No he hablado con él, no voy a entrar en polémica ni nada. Primero que Alanís dé su punto de vista, qué fue lo que le pasó y ya después hablaremos de eso”, concluyó el volante de Chivas.

