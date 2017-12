Sambueza asegura que Toluca sufrirá en el Clausura 2018

El mediocampista argentino Rubens Sambueza se sinceró y sabe qué Diablos Rojos de Toluca tendrá un complicado Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Lo anterior, porque consideró que los escarlatas tienen un plantel corto y eso provocará dificultades para competir, tal vez, contra otros rivales.

“No tenemos cambios, somos un plantel muy corto y con lo que tenemos trataremos de hacer un buen torneo, a ver si nos puede alcanzar”, afirmó el mediocampista de cualidades ofensivas.

Recién el sábado en Houston, el equipo mexiquense encendió las alarmas a una semana de la jornada uno, dado que fue goleador por 4-0 a manos del América, por lo que el técnico Hernán Cristante tendrá que modificar o mejorar el rendimiento del club.

Sambueza exhortó a quitar la responsabilidad a los elementos jóvenes de Diablos Rojos y adelantó que tratarán de hacer un buen Clausura 2018, donde esperan superar los cuartos de final.

“Yo me acuerdo que Toluca era un equipo competitivo, siempre iba al frente, pero hay que ser realistas porque el equipo no tiene muchas variantes y queremos dejarle la responsabilidad a los chicos y no es así”, comentó.