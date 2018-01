Chivas tiene dos refuerzos, ¿cómo va su adaptación?

Chivas no se reforzó en cantidad. Apostó por el talento joven para garantizar un mejor futuro. Sólo dos caras nuevas tiene el plantel que dirige Matías Almeyda (además del regreso de Antonio Rodríguez). Se trata de Walter Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros. Ambos han llegado provenientes de Santos Laguna.

El Torneo Apertura 2018 arranca el próximo fin de semana. Y los propios refuerzos de Chivas explican cómo va su proceso de adaptación. En la medida que se integren rápidamente, será más probable verlos en acción desde el primer encuentro, el domingo en casa del Toluca.

“Desde el día uno sabemos que es un equipo que exige mucho de cada uno. Tanto la afición como el club mismo. Pero me siento bien, poco a poco adaptándome al grupo, a la idea de juego. La verdad, mis compañeros han permitido que ya me sienta como en casa. Ahora es mi familia. Eso es muy importante porque con el paso de los días te ayuda a apuntalar los detalles físicos y futbolísticos”, explicó Walter Gael Sandoval.

“El compromiso de triunfar aquí está desde el primer día. Soy un profesional y me entrego al máximo en el equipo en el que estoy. Quiero aportarle en la mayor medida al grupo. Estamos trabajando para que Chivas sea el protagonista de siempre. Es la exigencia normal y nos esforzamos desde ahora para lograrlo”, añadió el mediocampista rojiblanco.

El Ronaldo rojiblanco

Por su parte, el centro delantero Ronaldo Cisneros ha generado expectativa entre los aficionados. Durante el último duelo de pretemporada, ante Venados de Yucatán, ya marcó su primer gol con Chivas. El joven atacante confió en alcanzar su mejor nivel para el arranque del torneo.

“Físicamente me costó un poco en la primera semana, pero me he sentido mucho mejor. Sé que no sólo yo sino todo el plantel llegaremos muy bien para la primera fecha del torneo. Veo a un grupo de gran calidad y muy dispuesto. Si cada uno ponemos de nuestra parte podremos lograr grandes cosas. Mis compañeros consiguieron dos títulos en el primer semestre de 2017, por lo que ya se demostró que hay con qué pelear por lo máximo”, señaló Cisneros.

“Quiero mostrar que tengo el compromiso al 100 por ciento con el club. Espero ganarme minutos de juego con base en mi rendimiento en el día a día. Espero aportar con goles, pases, no dejar de correr en la cancha, hacer de la mejor forma lo que me pida el profesor. Creo que eso nos dará a todos muchas alegrías”, finalizó el delantero de Chivas.

Lo más visto de Publimetro: