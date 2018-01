Hijo del Santo asegura que no habrá retiro en 2018

Definitivamente 2018 no será el año de retiro del Hijo del Santo, quien aseguró que aún vale la pena estar sobre un ring, sobre todo si es junto a Santo Jr, al que quiere presentar de manera oficial en la Ciudad de México, posiblemente en julio.

“Voy a seguir luchando con Santo Jr, he pensado en decir adiós, pero 2018 no será el año, puede ser un año de actividad; me interesa que Santo Jr adquiera más experiencia y seguridad, sé que estando a mi lado lo adquiere, en 2018 vamos a continuar”, dijo.

En entrevista con Notimex, el gladiador dejó en claro que siempre ha sido crítico con su accionar sobre el ring y por lo visto en sus últimas apariciones, considera que aún tiene cosas que mostrar.

“En 2018 aún puedo luchar eventualmente, siempre he sido muy crítico conmigo mismo, siempre veo si las cosas salen mal, después de ver videos contra el Bandido o Silver King Jr, yo me veo ágil, todavía hago tijeras y cosas que hacía hace años”.

Recordó que hace algunas semanas sufrió un fuerte castigo de El Zorro, y luego de que estuvo alejado de toda actividad más de un año a causa de una lesión en la médula espinal, se cuestiona qué tanto vale la pena seguir en actividad, pero su hijo es la respuesta.

“Es un albur, aunque estés bien. Vale la pena por acompañar a Santo Jr, pero no vale la pena exponer la salud, no hay dinero que lo valga, es un poco el querer ayudarle a Santo Jr”, comentó.

Con prácticamente un año y medio desde su debut como profesional, Santo Jr aún no se ha presentado en la Ciudad de México, algo que tiene planeado Hijo del Santo para este 2018, situación que, dijo, puede ser un factor para alargar su retiro.

“Quisiera hacer algo aquí (en la ciudad), a lo mejor eso me detiene. Quiero presentarme con Santo Jr, nunca ha luchado aquí, no lo hemos hecho, a lo mejor me tiene detenido de quererme retirar hasta que se presente aquí, aunque ahorita no tenemos nada planeado”.

Añadió que el mes de julio podría ser una opción, pues hay fechas importantes por celebrar, como el debut de su padre (26 de julio) o de su vástago (2 de julio), “podemos festejar con una función importante, en un local grande”.

Finalmente, informó que este año cerrará con los festejos del centenario de Rodolfo Guzmán Huerta, quien dio vida a El Santo, y que un momento importante será cuando se entregue el Premio Nacional de Mérito Deportivo, por actuación y trayectoria, al ídolo de México.

“Es un reconocimiento especial, por la carrera de El Santo, es parte de los festejos, lo merece enormemente, es importante para celebrar los 100 años”, dijo, agradecido por el apoyo que recibió de gente como Carlos Padilla o Daniel Aceves y a la espera de la fecha para la realización del homenaje.

¡Imperdible!