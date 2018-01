Atlas femenil justifica salida de su goleadora Alicia Cervantes

Alicia Cervantes, goleadora del Atlas el torneo pasado con nueve tantos, dejó al club porque el sueldo de 1,500 pesos mensuales no le alcanzaba. Pero la directiva ha intentado justificar lo ocurrido. Este jueves, el vicepresidente Alberto de la Torre aseguró que ya le iban a subir el salario cuando determinó irse.

“Todas las integrantes del plantel, que son 34, en su momento aceptaron condiciones. Realmente eso era una ayuda económica, no se llama sueldo. Pasa cuando se trata de ligas semiprofesionales (aunque la FMF asegura que la Liga MX Femenil es profesional). Hay un convenio de formación deportiva, que son las famosas becas”, explicó De la Torre este jueves.

“Las reglas cambiaron en noviembre del año pasado y mucho por insistencia de Gustavo Guzmán (presidente de Atlas). Dentro de las reuniones de la Liga, se trató que se le pudiera pagar más a las jugadoras. Se logró cambiar eso, ya es otro el tope salarial, se dividió en tres categorías a las jugadores y hay sueldos mayores. Nosotros teníamos ya contemplado un aumento, estaba por darse iniciando este torneo”, explica.

Y finalmente, detalló lo ocurrido con Cervantes. “Lo que pasó con Alicia fue que ella no se quiso esperar a que llegara el aumento porque no estaba de acuerdo con lo que estaba ganando. El aumento ya venía y nos duele que la goleadora se vaya por dinero. Al final del día es una de las razones, pero no es todo por lo que se fue. Nosotros le abrimos las puertas hace una semana. Han estado hablando con ella Albert Espigares, director de fuerzas básicas y el propio Rafael Márquez, en su función de capitán del primer equipo”, concluyó el vicepresidente del Atlas.

