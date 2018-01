Chivas femenil descarta sufrir “campeonitis”... como los hombres

Lo que le pasó a los hombres, no se repetirá con las mujeres. Al menos, eso es lo que afirma la defensa rojiblanca, Vanessa Sánchez. Chivas femenil, actual monarca de la Liga MX, asegura que su plantel no sufrirá “campeonitis”, como le sucedió al Rebaño Sagrado varonil el año pasado.

“Nos hemos enfocado en defender nuestro título. El equipo de hombre sí sufrió 'campeonitis' pero nosotros tratamos de dejar eso a un lado. Debemos concentrarnos en defender nuestro título. Vamos por el campeonato, pero paso a paso podremos llegar a buenos resultados”, explicó Sánchez este jueves, después del entrenamiento.

En la fecha inaugural del Clausura 2018, Chivas empató como visitante 1-1 frente al Querétaro. Este sábado, a las 16:30 horas, recibirá en el estadio rojiblanco al Monterrey, en busca de su primera victoria. Así, el equipo buscará acabar con cualquier posibilidad de sufrir “campeonitis”.

“Se nos ha dado la oportunidad de jugar en el estadio y es algo que nos motiva a todas las compañeras. Este partido con Monterrey estará fuerte, pero nos preparamos para dar buenos resultados y más porque estaremos en casa. Se nos da el apoyo de jugar en el estadio. En la primera fecha, siento que nos faltó confianza contra Querétaro para definir las oportunidades que generamos”, detalló la lateral de Chivas.

Para este duelo, el Rebaño Sagrado no podrá contar con Miriam García y Norma Palafox, quienes se encuentran con la Selección mexicana Sub-20. “Son dos compañeras que sí hacen falta, pero confiamos en las que van a iniciar este sábado. Aquí hay unión y competencia, si no están ellas debemos cubrir ese espacio. Sea quien sea, todas tenemos un buen nivel y no habrá mucha diferencia, aunque se les va a extrañar”, sentenció.

Finalmente, Vanessa Sánchez aseguró que las ausencias abrirán la puerta para las que han llegado como refuerzos. Y exigió pronta adaptación. “Falta acoplarnos, que las muchachas nuevas se adapten a nuestro ritmo y a nuestro futbol. Todas vienen como de un equipo de barrio y es acoplarlas porque es profesional. Que sepan que si la riegas, debes darle para adelante. Somos un equipo unido y fuerte, eso es parte de lo que debemos hablar con las nuevas. El sábado daremos lo mejor”, concluyó la futbolista de Chivas.

