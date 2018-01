En medio de la crisis, Cruz se tambalea al frente del Atlas

Apenas inicia el Torneo Clausura 2018 y el Atlas ya se encuentra metido en una crisis. El propio técnico lo ha reconocido y ahora José Guadalupe Cruz se tambalea en la cuerda floja. Su puesto peligra, pues la directiva de los Zorros ya estaría evaluando las opciones para tomar al equipo, en caso de que sea destituido.

Luego del 3-1 sufrido en cancha de Ciudad Universitaria, frente a Pumas, el entrenador rojinegro fue claro. “Es reflejo de una pequeña crisis en la que caímos, sobre todo en el funcionamiento. El equipo distancia mucho de lo que yo quiero. Pero es el momento de ser más fríos y analíticos, para redoblar esfuerzos. Estamos apenados con la afición, estoy en deuda con mi directiva y por supuesto con mis jugadores. Sin embargo, esto no ha terminado, el torneo recién empieza y no me puedo volver loco”, reconoció.

Pero el panorama para el “Profe” Cruz no es nada alentador. Además de la crisis de resultados, no cuenta con la simpatía por parte de los aficionados del Atlas. En los últimos dos torneos, el equipo llegó a Liguilla pero quedó fuera en los cuartos de final. La primera de esas eliminaciones fue ante Chivas, el acérrimo rival, algo que los seguidores rojinegros aún no le perdonan.

Y por si fuera poco, también ha sembrado dudas entre la directiva. Por eso, el club habría decidido empezar a estudiar opciones. Este lunes, surgió la versión de que el técnico argentino, Javier Torrente, viajaría a México para entrevistarse con dirigentes del Atlas. El sudamericano ya conoce el balompié nacional, pues dirigió a León, club que lo despidió en agosto de 2017.

Otros candidatos

Esa no sería la única opción, pues un sector de la directiva impulsa la candidatura de dos argentinos con pasado rojinegro. Eduardo Berizzo es uno de los favoritos, pues como jugador tuvo una etapa importante en el Atlas y logró identificarse con los aficionados. En diciembre pasado, fue destituido del Sevilla y aunque atraviesa un problema de salud (fue operado de cáncer) se espera que esté en condiciones de trabajar.

Otro de los favoritos entre los directivos del Atlas es el “Bigotón” Ricardo Antonio La Volpe. Su primera etapa con los Zorros fue sumamente exitosa, pues llevó al equipo hasta la única final de su historia. En el Torneo de Verano 1999, perdió el título en penales frente al Toluca. Es lo más cerca que ha estado el club de un campeonato desde que lo ganó en 1951. Después, volvió en 2009, pero con poca fortuna.

