“No nos podemos venir abajo”: Toselli, portero del Atlas

Atlas no la está pasando nada bien, pues el equipo atraviesa por una crisis de resultados. En lo que va del semestre, ha disputado tres encuentros, con saldo de tres derrotas. Dos fueron en Liga, ante León y Pumas; una más, en la Copa MX, frente al Veracruz.

La situación no es sencilla para los rojinegros, pero el portero Cristopher Toselli pide conservar la calma. El refuerzo chileno asegura que el plantel no se puede venir abajo, pues aún hay tiempo de corregir. El Torneo Clausura 2018 recién comienza y quedan muchos partidos por delante.

“Ahora mismo nos encontramos en una situación difícil, pero también sabemos que estamos en la segunda fecha. Hay mucho por mejorar, vienen partidos muy importantes por delante y no nos podemos venir abajo. Esto recién comienza”, sentenció el guardameta sudamericano.

“Tenemos que demostrar nuestra jerarquía. Los jugadores más grandes debemos transmitir tranquilidad en este momento y trabajar, es lo más importante”, añadió el chileno. Reconoce el portero del Atlas que el equipo está en deuda con su afición luego de no sumar un solo punto. Ya conoció la atmósfera que rodea a los Zorros y por eso siente mayor pena con los seguidores.

“Admirable, todo lo que me dijeron antes de la barra pude verlo ya. Entonces, da más pena todavía haber perdido porque hacen un esfuerzo tremendo por venir a apoyarnos. Nosotros no hemos podido retribuirles con un buen resultado, pero tenemos que seguir. Quizás la palabra paciencia no la quieren escuchar, pero nosotros vamos a dar todo para poder salir adelante”, concluyó Cristopher Toselli.

No hubo descanso

Luego de sufrir la segunda derrota del Torneo Clausura 2018 y tercera en lo que va del semestre (considerando la Copa MX), el Atlas no descansó. La mañana de este lunes, el equipo se reportó para entrenar en sus instalaciones. Un día después de perder frente a Pumas, comenzó la preparación para el siguiente duelo.

Y es que los Zorros no tienen tiempo que perder, pues el próximo viernes recibirán a Toluca, en el Estadio Jalisco. Ese duelo de la tercera fecha resultará fundamental para la continuidad del técnico José Guadalupe Cruz. Una derrota podría desatar un precipitado despido del “Profe”.

Lo más visto de Publimetro: