Chivas aprendió una lección del caso Alanís... averigua cuál es

El caso de Oswaldo Alanís con Chivas se convirtió en una novela. Una negociación contractual acabó en un espectáculo, que generó interminables dimes y diretes. Pero todo eso se pudo evitar y esa es la gran lección que deberá dejar a la directiva todo lo ocurrido. Edwin Hernández, jugador del Rebaño Sagrado, reveló que el club deberá aprender a manejar esas situaciones con discreción.

“Son errores que se pueden cometer, no ha sido la primera vez ni será la última. Donde nos debe quedar enseñanza es que todo eso se debe manejar con más cuidado, más internamente. Porque se pudo solucionar si nos metemos a un cuarto, lo platicamos y adiós, se acaba sin hacer un escándalo como el que se hizo. Fue más allá del chisme porque todos opinaban sin saber”, explicó este martes.

“La enseñanza que nos da a todos es que estas cosas se deben manejar mas personales e internas. Esa es la enseñanza que por ahí la directiva se debe manejar de ese modo. La verdad no estuve tan enterado, si leía pero no me gusta meterme mucho. Era problema de Alanís y uno como compañero trata de apoyarlo en lo que sueña y quiere, porque somos compañeros de profesión y amigos”, añadió el futbolista de Chivas.

“Uno se pone de su lado porque te puede tocar alguna vez y es importante que haya pasado para que sepamos todos que esto se debe arreglar adentro. Al final, todo salió muy bien, todos terminaron contentos y eso es lo importante. Todo el chisme que se generó nada más quedó en eso y qué bueno que Alanís esté con nosotros otra vez”, concluyó el “Aris” Hernández.

¡Imperdible!