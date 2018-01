Inicia para el Atlas la vida sin el “Profe” José Guadalupe Cruz

La decisión se tomó después de haber jugado apenas dos jornadas del Torneo Clausura 2018. Dos derrotas en la Liga, además de otra en Copa, fueron suficientes para que se fuera el técnico. José Guadalupe Cruz fue despedido del Atlas y este viernes comenzará la vida sin él, en el Estadio Jalisco.

Los Zorros recibirán a las 21:00 horas la visita del Toluca y Gerardo Espinoza se hará cargo de la dirección técnica. La idea original es que sea de forma interina, mientras la directiva continúa con la búsqueda. Sin embargo, todavía no está claro quién podría quedarse de forma definitiva en la banca rojinegra.

Por lo pronto, Espinoza recibirá la oportunidad de debutar como técnico de Primera División con apenas 36 años de edad. “Creo que vamos a salir adelante, estos es un paso en falso, pero todo se va a estabilizar. Definitivamente, todos debemos ser autocríticos y los jugadores no están exentos de eso. Me parece que los muchachos están conscientes”, explicó.

El técnico interino del Atlas ha tenido poco tiempo para trabajar, por lo que no se esperan muchos cambios. En la idea futbolístico, no variará demasiado. Las principales modificaciones vendrían en cuestión de nombres. Algunos jugadores perderán su lugar en el cuadro titular, después de cometer graves errores.

“Definitivamente me preocupa la falta de gol y me ocupa trabajar en ello. Hablo de armar al equipo de atrás hacia adelante porque no puede estar desprotegido. Es importante tener la seguridad de que vamos a estar bien parados atrás y así vamos a atacar con más confianza”, detalló Gerardo Espinoza.

Para el Atlas, es importante comenzar la vida después del “Profe” Cruz con una victoria que devuelva la confianza. Y si el resultado positivo se presenta, Gerardo Espinoza podría prolongar su estadía en la banca. Mientras tanto, los dirigentes rojinegros continúan en la búsqueda de un técnico que se adapte a su presupuesto.

Lo más visto de Publimetro: