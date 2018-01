Mexicano se va a Grecia por falta de oportunidades

Ante las pocas oportunidades recibidas en la Liga MX, el futbolista mexicano, Othoniel Arce, decidió emigrar al extranjero. El balompié de Grecia es ahora su nuevo hogar, pues ahí militará con el Lamia FC, club con el que incluso podría debutar este fin de semana.

El balompié nacional ha traído una gran cantidad de atacantes extranjeros en los últimos años. Así, las oportunidades para los jugadores nacionales se han vuelto cada vez más escasas. Ese fue el caso de Arce: el torneo pasado jugó apenas 60 minutos y en el actual Clausura 2018, comenzó como suplente.

Recibió la invitación para emigrar a Europa y no lo pensó dos veces. “Fue por la falta de minutos que tenía en Necaxa. Estaba jugando muy poco, no tuve la oportunidad de jugar y afortunadamente se me presentó esta oportunidad. En México cuesta bastante trabajo que le den oportunidad a un jugador mexicano. Dentro de nuestro propio país nos cierran las puertas, pero llega el extranjero y tiene muchas facilidades”, dijo Othoniel Arce durante una entrevista.

Para poder enrolarse con el Lamia FC tuvo que contar con permiso no sólo de Necaxa, sino también del Monterrey. Y es que los Rayados son todavía propietarios de sus derechos federativos. Se encontraba a préstamo con los Rayos y ahora Othoniel Arce jugará en Grecia.

