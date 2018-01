Ronaldo Cisneros cumplió su sueño como jugador de Chivas

Marcar un gol con la camiseta del Rebaño Sagrado era un sueño para el delantero Ronaldo Cisneros. Desde que se anunció su contratación, le ilusionaba vivir ese momento de encontrarse con las redes. El sábado pasado, lo hizo en apenas su primer encuentro con Chivas. El atacante brindó un gran encuentro y marcó en el 3-1 sobre Necaxa.

En los dos primeros encuentros, Ronaldo no fue considerado por Matías Almeyda. Inclusive, jugó con la categoría Sub-20, marcó gol y levantó la mano para pelear por un lugar en el primer equipo. Este fin de semana por fin recibió su oportunidad, apareció como titular y participó en los dos primeros tantos del Guadalajara.

“La verdad es que estoy muy contento por haber anotado. Pero más allá del gol, por el hecho de que el equipo haya mostrado un buen funcionamiento. Por momentos estuvieron cerca de empatarnos, pero se hizo un gran esfuerzo y la recompensa fue el triunfo. Desde el día que se dio la noticia de que venía para Chivas soñaba con esto y por fortuna se consiguió”, explicó el joven atacante.

El proceso de adaptación de Ronaldo Cisneros a Chivas parece ir por buen camino. Pero el propio atacante reveló que no ha sido sencillo, le costó trabajo y por eso no fue considerado en los primeros encuentros. Ahora, en su primera oportunidad como titular, ha colaborado para el triunfo. Levanta la mano para permanecer en el 11 inicial del técnico Matías Almeyda.

“Han sido entrenamientos muy duros desde el primer día que me integré al equipo. La verdad, me costó un poco adaptarme en lo físico al trabajo grupal, porque son muy intensos. Por fortuna, he tomado el ritmo y me ha cobijado mucho el plantel, mis compañeros me han dado mucha confianza. Se los agradezco mucho, tengo que seguir trabajando con mucha humildad y tomar el consejo de los de mayor experiencia”, finalizó Ronaldo.

