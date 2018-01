Atlas buscará sanar sus heridas en la Copa MX

Atlas atraviesa por un momento crítico, pues los malos resultados se han acumulado. Cuatro derrotas consecutivas (tres en Liga y una en Copa MX) han sembrado nerviosismo en el plantel. El técnico José Guadalupe Cruz ya fue despedido y el equipo no levanta. Por eso, los Zorros buscarán sanar sus heridas este miércoles, cuando visiten al Tampico Madero.

A las 19:00 horas, los rojinegros disputarán su segundo compromiso del certamen copero en el actual semestre. Aunque enfrentarán a un equipo de la Liga de Ascenso, el plantel tapatío viaja sin excesos de confianza. Una victoria sería fundamental para recuperar la tranquilidad.

“Siempre el rival en su casa aunque sea de división de abajo le va a querer ganar al de arriba. El de abajo quiere demostrar que puede estar arriba y se vuelve difícil. Es más competitiva a Liga de Ascenso y eso nos exige. Estamos necesitados de victorias y debemos hacer un partido importante. No será fácil, pero debemos ganar para que también se sume en lo anímico, los que nos toque jugar ojalá hagamos un buen partido”, explicó Daniel Arreola.

El defensa del Atlas tiene claro que no quiere repetir lo de partidos pasados. Los Zorros reaccionan hasta que están en desventaja y por eso ha hecho segundos tiempos aceptables, pero ha regalado 45 minutos en varios encuentros. Eso, al final termina por pesar.

“Son cosas que debemos cambiar, no se por qué está pasando, me enca… que pase eso porque. En el segundo tiempo damos otra cara, pero no puede pasar eso en casa. El equipo debe ir al ataque desde el inicio y demostrar que quiere el partido. Es una semana difícil, hay mucho que trabajar para sacar la cara adelante y ya vendrá la buena. Serán días complicados, hay Copa MX y después viene visitar al América (por la Liga MX). Son partidos para sacar lo que somos cada quien y comenzar a levantar la cara”, sentenció Arreola.

