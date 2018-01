Celtics quiere derrocar a Cavaliers y Warriors

Los últimos tres años, la NBA ha sido dominada por dos equipos: Cavaliers de Cleveland, de LeBron James, y Warriors de Golden State, de Stephen Curry. Pero ahora las cosas podrían cambiar.

El legendario equipo de los Celtics de Boston ha ido construyendo un equipo para hacerle frente a los dos grandes favoritos, y la apuesta les ha salido bien.

Liderados por Kyrie Irving, Al Horford, Jayson Tatum, Marcus Smart, entre otros, el equipo verde y blanco, dirigido por Brad Stevens, se ubica con una marca de 34 ganados y 13 perdidos, el mejor de la Conferencia Este.

Tal parece que la baja de Gordon Hayward al principio de la temporada no mermó en el ánimo del equipo y si logra recuperarse para la parte final de la misma, será de mucha ayuda para el sistema de Stevens.

“Siento que hemos estado jugando un gran basquetbol. Tenemos a un buen grupo de jóvenes que nos han mantenido en los primeros lugares en esta temporada. Tenemos que mantenernos unidos y hacer lo que debemos hacer para contender por el título”, aseguró el delantero dominicano Al Horford.

“Parte de nuestro éxito es que hemos entendido lo que el entrenador (Brad Stevens) nos pide. Siento que podemos mejorar aún más, y ya veremos cómo llegamos al final de la temporada”, agregó.

El arribo del guardia Kyrie Irving al conjunto de Boston, proveniente de los Cavs de Cleveland, en un polémico intercambio por Isaiah Thomas, le inyectó potencia al equipo, tan es así que de inmediato se ha convertido en el líder y quiere se el jugador que los lleve de regreso a la cima de la NBA.

“Kyrie es un gran competidor. Ha demostrado que es capaz de jugar a un nivel muy alto y nos ha hecho mejores. Con él a mi lado, me he vuelto más agresivo a la ofensiva y también a la defensiva. Es muy divertido jugar con él”, opinó Horford sobre su compañero.

“Kyrie todavía puede ser mejor en cada zona de la duela y eso los mejores jugadores del mundo tienen que saberlo y concentrarse en ello. Los últimos MVP (Stephen Curry y Russell Westbrook) así lo hicieron. Irving trabaja de la manera correcta, tiene una gran actitud y siempre trabaja para ser el mejor día con día”, dijo por su parte el entrenador Stevens.

En su quinto año como manager de los Celtics, Brad Stevens le ha devuelto la cara ganadora a este equipo y luego de perder en la finales de conferencia el año pasado, ahora su objetivo es vencer de una vez por todas a LeBron James y los Cavs de Cleveland.

“Disfruto mucho dirigir a este equipo. Todavía tenemos mucho camino por delante y hay que ser realistas, no creo que estemos jugando al nivel de un equipo de 60 victorias, pero hacia el final del año vamos a ver de qué estamos hechos”.

“Debemos ser mesurados, he escuchado comentarios que me comparan con Gregg Popovich (Spurs) pero no puedo compararme por el momento con él y soy consciente de eso. Todos los días hay que mantenerse alerta y sobrevivir y trabajar siempre para tratar de ser mejor”.

La temporada está a punto de llegar a su parte media, todavía faltan muchos partidos por jugarse, pero los Celtics están haciendo el trabajo y, de mantenerse así, son serios aspirantes al título, mismo que no ganan desde 2008.

EL DATO

Los Celtics de Boston es el equipo con más títulos ganados en la historia de la NBA, con 17 (1957, 1959, 1960, 1961, 1962 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008). Le siguen los Lakers, con 16.

Standings Conferencia Este

POSICIÓN EQUIPO RÉCORD

1.- Celtics de Boston 34-13

2.- Raptors de Toronto 31-14

3.- Cavaliers de Cleveland 27-18

4.- Heat de Miami 27-19

5.- Wizards de Washington 26-20

