Atlas visitará al América con nuevo técnico en la banca

El arranque del Torneo Clausura 2018 ha sido una total pesadilla para los rojinegros del Atlas. Las dos primeras derrotas sirvieron para que José Guadalupe Cruz fuera despedido. Pero el correr al técnico no funcionó como una varita mágica que trajera mejoría inmediata. Los Zorros volvieron a perder y así, después de tres descalabros, visitarán el sábado al América.

Ya con Rubén Omar Romano como técnico, la escuadra tapatía tiene como objetivo único romper su mala racha. En la Copa MX ya lo hizo, al vencer como visitante al Tampico Madero (2-1) el miércoles. Ahora, el tema pendiente es tomar el buen camino también en la Liga MX.

El partido entre América y Atlas, correspondiente a la cuarta fecha del Clausura 2018, arrancará a las 21:00 horas. Los Zorros tendrán ya a su nuevo técnico en la banca, pues el propio argentino así lo ha pedido. En lugar de solicitar tiempo de adaptación, prefirió tomar desde ahora el compromiso.

“Queremos un equipo agresivo, equilibrado, pero hay que entender que uno analiza al rival y no se puede jugar con todos igual. Vamos al Azteca, pero no vamos a ir con temor, sino que saldremos por el triunfo. Saldremos con base al aporte que pueda tener con Gerardo (Espinoza, técnico interino), quien me va a dar un panorama más claro con todo”, sentenció Romano.

América, por su parte, quiere sumar su primera victoria como local. Llega a este encuentro invicto y con cinco puntos después de tres jornadas, pero los últimos dos encuentros los empató. En casa, dejó escapar la victoria en la fecha dos y tuvo que conformarse con un 2-2 ante Pachuca, mientras que el domingo pasado igualó 0-0 en la cancha de Pumas.

Para los dirigidos por Miguel Herrara, una victoria frente al Atlas, este sábado en el Azteca, sería fundamental. Así, podría mejorar el séptimo puesto que actualmente ocupa y mantenerse desde este arranque de torneo en la pelea por la parte alta de la clasificación.

TE RECOMENDAMOS